علي سالم الكعبي: رؤية الدولة الطموحة رسخت مكانة المرأة الإماراتية محلياً ودولياً

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن المرأة الإماراتية تحظى برعاية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة التي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، ودعمٍ متواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي رسخت برؤيتها الملهمة مكانة المرأة الإماراتية، ومكنتها من أداء دورها الحيوي حتى أصبحت شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية، ونموذجاً مشرفاً في العطاء والتميز في العديد من المجالات وعلى مختلف الصُّعد.

وقال معاليه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحاتٍ وإنجازاتٍ نوعية في مختلف المجالات يعكس حجم الدعم الذي وفرته الدولة للمرأة حتى أضحت اليوم بفضله شريكاً فاعلاً في مسيرة البناء والتنمية، وعنصراً مؤثراً في ترسيخ نهضة الوطن واستدامة مكتسباته، من خلال حضورها المتميز وإسهاماتها النوعية في مختلف مواقع العمل والعطاء جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل مجسدين نموذجاً طموحاً في بناء الوطن يستحق الدراسة والتأمل.

وأوضح أن رؤية الدولة الطموحة رسخت مكانة المرأة الإماراتية محلياً ودولياً، وأسهمت في تعزيز حضورها الفاعل في مختلف القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن إسهاماتها المتواصلة في مسيرة التنمية الوطنية تعكس ما تتمتع به من كفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية، بما عزز مكانة دولة الإمارات وريادتها في مؤشرات تمكين المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع وصناعة المستقبل.

وأكد أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم يمثل ثمرة رؤية وطنية آمنت بقدراتها ووفرت لها البيئة الداعمة للتميز والنجاح في مختلف المجالات.