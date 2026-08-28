محافظ المصرف المركزي: تمكين المرأة ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الإمارات

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن العطاءات الاستثنائية والجهود الكبيرة لسمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أرست نهجاً وطنياً رائداً في تمكين المرأة الإماراتية، وأسهمت برؤية ملهمة في ترسيخ مكانتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية والازدهار، وتحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات، لتصبح نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وقال معاليه، في كلمة بمناسبة " يوم المرأة الإماراتية، إن شعار هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل"، يجسد إستراتيجية وطنية مستلهمة من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي عززت قدرات المرأة الإماراتية وريادتها العالمية، وأتاحت لها المجال واسعاً للإسهام بثقة وكفاءة في صناعة المستقبل.

وأشار إلى أن المرأة الإماراتية واصلت ترسيخ حضورها في القطاع المالي من خلال دورها المحوري في تعزيز مرونة القطاع، ودفع الابتكار، ودعم التحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.

وأعرب معاليه عن فخر المصرف المركزي بالكفاءات الوطنية من بنات الإمارات العاملات في القطاع المالي، اللواتي يؤدين دوراً محورياً في تحقيق رؤية الدولة وأهدافها الاستراتيجية، مؤكداً أن الاستثمار في هذه الكفاءات، وتمكينها للريادة، يشكّلان أساساً لبناء قطاع مالي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، يسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.