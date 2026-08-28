خليفة بن محمد: شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" يجسد طموح المرأة الإماراتية في صناعة أثرٍ مستدامٍ

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" يجسد إرادة متجددة لدى بنت الإمارات لمواصلة التطور والارتقاء وصناعة أثر أكثر استدامة.

وأضاف معاليه، في كلمة بهذه المناسبة، أن امتداد الاحتفاء بالمناسبة على مدى شهر كامل، من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، يعكس حرص دولة الإمارات على تحويلها إلى مساحة وطنية للتقدير وإبراز النماذج الملهمة وإطلاق المبادرات التي تترجم طموح المرأة الإماراتية ومواصلتها مسيرة التميز والإنجاز.

وقال إن المرأة الإماراتية أثبتت حضوراً نوعياً في ميادين التطوع والعمل الإنساني، وأصبحت عنصراً مؤثراً في صناعة المبادرات وترسيخ ثقافة المسؤولية، بما يعكس وعياً راسخاً بأن خدمة الوطن والمجتمع مسؤولية مشتركة.

وأشاد بالنهج الذي أرسته القيادة الرشيدة في دعم المرأة وتمكينها، مثمناً على وجه الخصوص الدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في ترسيخ مسيرة المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في المجالات الوطنية والمجتمعية.

وأكد أن جمعية واجب التطوعية تنظر إلى مشاركة المرأة في العمل التطوعي باعتبارها رافداً أساسياً من روافد التنمية، وتحرص على تعزيز حضورها في البرامج التي تخدم الإنسان، مهنئاً المرأة الإماراتية بهذه المناسبة، معرباً عن اعتزازه بما تقدمه من صور مشرقة في ميادين التطوع والعمل الإنساني.