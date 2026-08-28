لجنة توسيع برنامج "الشارقة إمارة صحية" تتابع مستجدات مرحلة توسعة نطاق البرنامج العالمي للمدن الصحية

الشارقة في 28 أغسطس/ وام/ عقدت اللجنة التنفيذية لبرنامج "الشارقة إمارة صحية"، أمس، اجتماعها الثاني لعام 2026، برئاسة الدكتور عبد العزيز المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، رئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج، وبحضور ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتطبيق معايير منظمة الصحة العالمية في الإمارة، لمتابعة ما توصل إليه برنامج توسعة نطاق البرنامج العالمي للمدن الصحية للفترة 2026–2028، واستكمال العمل على المتطلبات والخطوات المرتبطة بالمرحلة الجديدة في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

يأتي الاجتماع استكمالاً لما تناولته اللجنة في اجتماعها الأول من خطة توسعة نطاق البرنامج وأهدافه للفترة 2026–2028، حيث ناقشت مستجدات سير العمل ومستوى التقدم في تنفيذ المتطلبات وآليات التنسيق بين الجهات المشاركة، بما يضمن تكامل الأدوار ومواصلة العمل وفق مستهدفات برنامج "الشارقة إمارة صحية".

وكشفت اللجنة عن الاستعداد لإطلاق "منصة رفع الأدلة"، التي ستشكل أداة موحدة لرفع وتوثيق الأدلة والبيانات المرتبطة بمعايير برنامج "الشارقة إمارة صحية" ومتابعة مستوى استيفائها وقياس مؤشرات الأداء، بما يتيح رصد مستوى التقدم المحقق ومتابعة أداء الجهات المشاركة ونسبة الإنجاز وتحديد فرص التحسين، وصولاً إلى استكمال المتطلبات وفق المعايير المعتمدة.

وأكد الدكتور عبد العزيز المهيري، أن المرحلة الحالية تمثل انتقالاً من وضع الأطر والأهداف إلى متابعة تنفيذ متطلبات البرنامج، من خلال العمل المشترك بين الجهات والقطاعات المشاركة، بما يسهم في ترجمة مستهدفات "الشارقة إمارة صحية" إلى ممارسات ونتائج قابلة للتوثيق والقياس في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وأشار إلى أهمية البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، ومواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، بما يدعم استيفاء معايير منظمة الصحة العالمية، ويعكس مستوى التكامل بين مختلف القطاعات في خدمة صحة المجتمع وجودة الحياة، لافتا إلى أن توسيع نطاق البرنامج يشكل امتداداً للجهود التي تبذلها إمارة الشارقة لتعزيز حضور مفهوم الصحة ضمن مختلف جوانب الحياة من خلال توحيد الجهود وتطوير آليات العمل بما يضمن استدامة النتائج وتوسيع أثرها المجتمعي وصولاً إلى بيئة داعمة لصحة ورفاه أفراد المجتمع.

وتم خلال الاجتماع، إطلاع اللجنة على أبرز معايير المحتوى الإعلامي بما يتوافق مع المعايير والممارسات العالمية، ويواكب رؤية إمارة الشارقة، ويراعي طبيعة الرسائل الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع ووضوحها ودقتها واتساقها مع أهداف البرنامج.

كما تناولت المعايير أهمية أن يعكس المحتوى جهود الإمارة ومبادراتها في مجالات الصحة وجودة الحياة مع مراعاة المتغيرات المتسارعة في المنصات الرقمية ومتطلباته، والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي في دولة الإمارات، والممارسات الإعلامية المعتمدة في إمارة الشارقة، بما يسهم في إيصال رسائل البرنامج وترسيخ الوعي بمفهوم المدن الصحية.

وبحثت اللجنة ما توصل إليه البرنامج ضمن خطة التوسعة ومستوى التقدم في تطبيق المعايير وآليات جمع الأدلة والبيانات وقياس مؤشرات الأداء، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات المرتبطة بسير العمل والتنسيق بين الجهات المشاركة.

وحددت اللجنة عدداً من الخطوات للمرحلة المقبلة، شملت اعتماد الخطة الإستراتيجية وأهدافها وآلية تطبيقها واستكمال جمع الأدلة والبيانات وتنفيذ ورشة تدريبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وإجراء التقييم الداخلي للأدلة وإعداد التقارير تمهيداً لزيارة منظمة الصحة العالمية للتقييم والاطلاع على مستوى استيفاء متطلبات البرنامج.

وأكدت اللجنة، في ختام الاجتماع، أهمية تكامل أدوار الجهات المشاركة ومواصلة العمل وفق المسارات المحددة بما يدعم جاهزية مختلف مدن ومناطق الإمارة لاستيفاء متطلبات البرنامج وتحقيق مستهدفات "الشارقة إمارة صحية" خلال المرحلة المقبلة.