حضور فاعل للمرأة الإماراتية ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ تبرز إسهامات المرأة الإماراتية في ميادين العمل الإنساني والإغاثي، وحضورها الفاعل ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وسجلت الكوادر النسائية الإماراتية حضوراً ميدانياً بارزاً في مختلف مسارات العملية، من تقديم الرعاية الصحية والمساعدات الإغاثية، إلى دعم الأطفال والنساء والأسر الفلسطينية، والمشاركة في المبادرات الإنسانية التي تستهدف التخفيف من معاناة سكان القطاع.

وجسدت المرأة الإماراتية قيم الرحمة والعطاء والتضامن التي رسختها دولة الإمارات، مؤكدة قدرتها على أداء دور فاعل في أصعب الظروف الإنسانية، جنباً إلى جنب مع مختلف فرق عملية "الفارس الشهم 3".

ويأتي هذا الحضور امتداداً لمسيرة المرأة الإماراتية الحافلة بالعطاء والإنجاز، لتواصل ترك بصمتها في ساحات العمل الإنساني، حاملةً رسالة الإمارات في مد يد العون ومساندة المحتاجين أينما كانوا.