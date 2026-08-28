رئيس المحكمة الاتحادية العليا: المكانة المرموقة للمرأة الإماراتية تعكس بجلاء حكمة قيادتنا الرشيدة

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن المكانة المرموقة التي تتبوأها المرأة الإماراتية اليوم، وما حققته من إنجازات وحضور ريادي في مختلف ميادين العمل الوطني، تعكس بجلاء حكمة قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، وسداد رؤيتها التي آمنت منذ قيام الاتحاد بقدرات ابنة الإمارات، ووفرت لها سبل التعليم والعمل والمشاركة، ومكّنتها من أداء دورها كشريك فاعلٍ في مسيرة التنمية الشاملة.

وقال معاليه، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن هذا النهج الراسخ من إتاحة الفرص وتعزيز المشاركة تدرج إلى تمكين المرأة ودعم حضورها محليًا ودوليًا، وإرساء منظومة تشريعية تصون حقوقها، وتعزيز مكانتها، وفتح أمامها آفاق الإبداع والتميز ؛ لتتكامل بذلك جهود بنات الوطن وأبنائه في بناء نموذج تنموي رائد، جعل الإنسان محورًا للتنمية وغايتها.

وأضاف أن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بامتداد الاحتفاء بـ"يوم المرأة الإماراتية" هذا العام ليصبح تفاعلًا وطنيًا على مدى شهر كامل، تمثل فرصةً لتعزيز المشاركة المجتمعية في تقدير عطاء ابنة الإمارات، وتسليط الضوء على إنجازاتها وإسهاماتها في مسيرة الدولة، وترسيخ الوعي بدورها الذي تضطلع به في الأسرة والمجتمع ومختلف ميادين العمل الوطني.

وقال معاليه إنه في هذه المناسبة، نجدد اعتزازنا بما حققته المرأة الإماراتية، وتقديرنا لعطائها وإسهاماتها، وامتناننا لقيادتنا الرشيدة على ما أولته لها من دعم ورعاية وتمكين، سائلين الله أن تتواصل مسيرة الإنجاز والعطاء، وأن تبقى ابنة الإمارات شريكًا أصيلًا في صناعة مستقبل وطننا وازدهاره ، وكل عام والمرأة الإماراتية أكثر عطاءً وتميزًا وريادة.