سلطان النيادي: المرأة الإماراتية شريك فاعل في قيادة تحولات المستقبل وتعزيز تنافسية الوطن

دبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب، أن إنجازات المرأة الإماراتية تجسد رؤية وطنية آمنت بقدراتها، وهيأت لها البيئة التي تتيح المشاركة والريادة في مختلف المجالات، حتى أصبحت حاضرة بإنجازاتها في القطاعات الحيوية والمستقبلية، وتسهم بكفاءتها وطموحها في تقدم الوطن وتعزيز تنافسيته.

وقال معاليه، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، إن دولة الإمارات رسخت نموذجاً متقدماً في دعم المرأة، وشكلت رؤية سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ركيزة أساسية في دعم مسيرة المرأة الإماراتية، وتعزيز قدراتها وحضورها، وترسيخ دورها في بناء المجتمع والمساهمة في نهضة الوطن.

وأضاف أن شعار هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" يجسد الثقة بطاقات بنات الإمارات وقدرتهن على مواصلة التقدم نحو آفاق أوسع، فالشابات اليوم يمتلكن المعرفة والكفاءة والطموح للمساهمة في قيادة التحولات التي تشهدها الدولة، وصناعة الحلول، ودخول مجالات جديدة ترتبط باقتصاد المستقبل والتكنولوجيا والعلوم والابتكار.

وأشار إلى مواصلة العمل على تعزيز جاهزيتهن وتوسيع حضورهن في مختلف المسارات، ليكنّ جزءاً فاعلاً من الأجيال الوطنية التي تحمل مسؤولية البناء على ما تحقق من إنجازات ترسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في التقدم والازدهار.

من جانبه، أكد سعادة خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، أن المرأة الإماراتية تواصل مسيرة الإنجاز بطموح متجدد، مستندة إلى منظومة وطنية أتاحت لها توظيف قدراتها والمساهمة بكفاءة في تقدم المجتمع.

وقال إن يوم المرأة الإماراتية يمثل محطة وطنية نحتفي فيها بمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، وبما حققته ابنة الإمارات من حضور نوعي في ميادين متعددة، مستندة إلى منظومة وطنية أتاحت لها توظيف قدراتها والمساهمة بكفاءة في تقدم المجتمع.

وأوضح أن شعار هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" يعبّر عن طموح متجدد لمواصلة هذه المسيرة، والوصول إلى مستويات أعلى من الريادة والتميز، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات للمرحلة المقبلة.

وأضاف سعادته أن الشابات الإماراتيات تمتلكن اليوم طموحات مستقبلية واعدة، ومعرفة متقدمة، وقدرة على تحويل الأفكار إلى مبادرات وحلول تصنع فارقاً في المجتمع، وهو ما يدفع المؤسسة الاتحادية للشباب إلى مواصلة تطوير قدراتهن، ورفع جاهزيتهن للفرص والقطاعات الحيوية، وتعزيز حضورهن في المبادرات والمشاريع التي تتيح لهن توظيف مهاراتهن وتحمل مسؤوليات أكبر، بما يوسع إسهامات بنات الإمارات في مختلف المجالات، ويعزز حضور المرأة الإماراتية نموذجاً للكفاءة والطموح والريادة في مسيرة الوطن.