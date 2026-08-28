رئيس"الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات": المرأة الإماراتية نموذج وطني يجسد قيم المسؤولية والتميز

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد معالى علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن القوة لا تُقاس بما يتحقق من إنجازات فحسب، بل بقدرتها على ترسيخ الجاهزية، وتعزيز الثقة، وصناعة مستقبل أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات، ومن هذا المنطلق، تمثل المرأة الإماراتية نموذجاً وطنياً يجسد قيم الاقتدار والمسؤولية والتميز، مستندة إلى رؤية قيادة جعلت الاستثمار في الإنسان أساس النهضة، والجاهزية نهجاً، والكفاءة معياراً للتقدم.

وأضاف معاليه، في كلمة بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية"، إنه تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي أعلنته سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شعاراً ليوم المرأة الإماراتية لعام 2026، تواصل المرأة الإماراتية مسيرةً وطنيةً راسخة، تزداد قوةً بتكامل الأدوار وتضافر الجهود؛ فتمكين المرأة هو امتداد لقوة الأسرة والمجتمع والمؤسسات، ومنظومة وطنية متكاملة تهيئ لها فرص العطاء، وتعزز قدرتها على مواصلة دورها الفاعل في تقدم الوطن وازدهاره.

وأوضح أن المرأة الإماراتية صنعت مكانتها بما قدمته من أثر، وما تحملته من مسؤوليات، وما أسهمت به في ترسيخ مسيرة التنمية الوطنية، وبحضورها الفاعل في مختلف القطاعات، أصبحت ركيزة في دعم جاهزية المؤسسات، وتعزيز مرونتها، والإسهام في صناعة القرار، بما يعكس ثقة القيادة بإمكانات المرأة الإماراتية ودورها المحوري في مواصلة مسيرة الوطن.

وقال لأن قوة الأوطان تتجلى في قدرتها على مواجهة التحديات، فقد جسدت المرأة الإماراتية معنى الشراكة الحقيقية في المسؤولية، فكانت إلى جانب الرجل جزءاً فاعلاً في منظومة الأزمات والكوارث، وأسهمت في تعزيز جاهزيتها، ودعم جهود الوقاية والاستعداد والاستجابة، وحماية الأرواح والمكتسبات، وهي شراكة تؤكد أن مسؤولية الوطن تجمع الجميع، وأن الجاهزية تزداد قوةً بتكامل القدرات وتضافر الأدوار.

وأضاف معاليه أنه انطلاقاً من هذا النهج، رسخت المنظومة الوطنية بيئةً تمكّن المرأة وتثق بقدرتها على التخطيط والاستشراف، ومواجهة التحديات والإسهام في صناعة الحلول، وبما تمتلكه من قدرة على التوازن والمرونة في التعامل مع المتغيرات، أثبتت المرأة أن حضورها في أوقات الأزمات يتجاوز المشاركة إلى صناعة الأثر؛ بوعيٍ يستبق التحديات، وكفاءةٍ تعزز الاستجابة، ومسؤوليةٍ تسهم في تماسك المجتمع، ليبقى الوطن أكثر جاهزيةً وقدرةً على مواجهة المستقبل.

وقال كل عام والمرأة الإماراتية قوةٌ تترجم الثقة إلى إنجاز، وجاهزيةٌ تستبق المستقبل، وإرادةٌ تعزز مسيرة الوطن، وطموحٌ يقود الإمارات دائماً نحو الأفضل.