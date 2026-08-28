"الفجيرة للثقافة والإعلام" والهيئة الوطنية للإعلام تبحثان تعزيز التعاون

دبي في 28 أغسطس/ وام/ بحثت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بجانب الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المؤسسية في القطاع الإعلامي، بما يسهم في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء والخدمات الإعلامية.

جاء ذلك خلال زيارة نفذها فريق الإستراتيجية والمستقبل في هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام إلى مقر الهيئة الوطنية للإعلام في دبي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكات المؤسسية والاستفادة من التجارب والخبرات المتخصصة في تطوير القطاع الإعلامي.

واطلع الفريق، خلال الزيارة، على أبرز التوجهات والإستراتيجيات والممارسات المؤسسية المتبعة، وتم مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الإعلام وآليات التعامل معها وفق منهجيات حديثة، إلى جانب استعراض السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع ومدى مواءمتها مع اختصاصات الهيئة وتوجهاتها المستقبلية.

وتم مناقشة منظومة الخدمات الإعلامية وآليات تطويرها والارتقاء بجودتها، وبحث فرص الاستفادة من التجارب الناجحة وتكييفها بما يتناسب مع طبيعة عمل هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وأهدافها الإستراتيجية.

وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون وبناء شراكات إستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات ويسهم في تطوير الممارسات المؤسسية والإعلامية.

وتأتي الزيارة ضمن توجه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام لترسيخ ثقافة التعلم المؤسسي وتبادل المعرفة، وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، بما يدعم كفاءة منظومة العمل الإعلامي والثقافي ويرتقي بجودة الخدمات والممارسات المؤسسية.