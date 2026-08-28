آمنة الضحاك: المرأة الإماراتية محرك استراتيجي للتنمية المستدامة

دبي في 27 أغسطس / وام / أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن النموذج الإماراتي لتمكين المرأة يُشكل محوراً استراتيجياً في معادلة التنمية المستدامة، وأوضحت أن المرأة الإماراتية تتصدر المشهد اليوم كقوة قيادية فاعلة في تصميم السياسات البيئية، وصون الموارد الطبيعية، وتحويل التعهدات المناخية إلى مكتسبات وطنية تضمن ازدهار الأجيال القادمة.

وقالت معاليها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: "إن دولة الإمارات، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، أرست نموذجاً عالمياً استثنائياً يرتكز على الاستثمار العميق في قدرات المرأة، وتكريسها كشريكٍ أساسي في صناعة القرار وتشكيل ملامح المستقبل".

وأضافت: "أن الإرث التاريخي لتمكين المرأة الإماراتية أرسى دعائمه المغفور له ، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 'طيب الله ثراه'، وتعهّدته بالرعاية والتمكين سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتصبح ابنة الإمارات نموذجاً للمرأة عالمياً للتطور في كافة الميادين".

وأوضحت أنه : "على مستوى وزارة التغير المناخي والبيئة، تتولى الكوادر النسائية إدارة ملفات بيئية وتنموية حاسمة في مسار الاستدامة، بدءاً من حماية التنوع البيولوجي، مروراً بتعزيز الأمن الغذائي، وصولاً إلى صياغة استراتيجيات التغير المناخي، وغيرها من المجالات من أجل تحقيق الأهداف الوطنية والإيفاء بالتزامات الإمارات الدولية ذات الصلة.. فيما يمتد أثر المرأة الإماراتية ليتجاوز العمل المؤسسي، فبينما نحتفل بـ "عام الأسرة"، يبرز أثر المرأة في نسيج المجتمع عبر شبكة من الرائدات والمبتكرات اللاتي يرسّخن ثقافة الاستدامة في المنزل والعمل كمسؤولية وطنية، إيماناً منهن بأن حماية مقدراتنا البيئية تبدأ من وعي الفرد، لتصبح الاستدامة نمط حياة وأساس راسخ لمستقبل أفضل للجميع".

وقالت : "إلى كل امرأة إماراتية، إن بصمتكِ اليوم، سواء في موقعكِ القيادي أو الميداني أو الأسري، هي الاستثمار الأوثق في المستقبل.. إن ما نؤسس له اليوم من سياسات بيئية مستدامة هو الإرث الذي ستجنيه الأجيال القادمة.. لقد آمنت بكِ القيادة، ورهاننا دائمٌ على أننا، بكِ ومعكِ، بنظهر الأقوى والأفضل".