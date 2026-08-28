غنام المزروعي : المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة التنمية والازدهار الاقتصادي

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد سعادة غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن يوم المرأة الإماراتية يجسد محطة وطنية للاحتفاء بالإنجازات النوعية التي حققتها المرأة الإماراتية كشريك أساسي في مسيرة التنمية والازدهار الاقتصادي.

وقال سعادته في تصريح في يوم المرأة الإماراتية إن رؤية الدولة وقيادتها الرشيدة والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أسهمَا في ترسيخ مكانة المرأة وتمكينها من الإسهام بفاعلية في مختلف القطاعات.

وأضاف أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها المتميز في سوق العمل، وواصلت تحقيق النجاحات في مختلف مواقع المسؤولية وصنع القرار ، بما يعكس مساهمتها في بناء اقتصاد معرفي مستدام، وبما يجسد رسالة هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل".

وأكد أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال برامج ومبادرات «نافس» يواصل دعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص، انطلاقاً من الإيمان بدورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة.

وأضاف سعادته أن الاستثمار في قدرات المرأة الإماراتية يمثل استثماراً في مستقبل الوطن، وأن نجاحها لا ينعكس على مسيرتها المهنية فحسب، بل يمتد أثره إلى أسرتها ومؤسستها والمجتمع بأكمله، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.