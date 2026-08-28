جمعية الصحفيين : المرأة الإماراتية مسيرة عطاء وإنجاز

دبي في 28 أغسطس/ وام/ أكدت جمعية الصحفيين الإماراتية أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها شريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية والنهضة، وركناً أساسياً في بناء دولة الإمارات وتعزيز مكانتها محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقالت الجمعية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات لم يكن وليد المصادفة بل كان ثمرة رؤية راسخة أرستها القيادة الرشيدة، وإيمان عميق بقدرات المرأة ودورها في المجتمع، وحرص مستمر على تمكينها وتوفير البيئة التي تتيح لها الإبداع والتميز والريادة.

وأوضحت أنه في قطاع الإعلام والصحافة على وجه الخصوص، سجلت المرأة الإماراتية حضوراً لافتاً، وأسهمت بكفاءة واقتدار في صناعة المحتوى، ونقل صورة الإمارات، والدفاع عن منجزاتها، والمشاركة في تشكيل الوعي المجتمعي، حتى أصبحت شريكاً فاعلاً في صناعة الرسالة الإعلامية الوطنية.

وثمنت الجمعية الدور التاريخي والرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي رسخت مكانة المرأة الإماراتية، وأسهمت في بناء منظومة متكاملة لتمكينها، حتى غدت نموذجاً يحتذى في العطاء والطموح والإنجاز.

وجددت جمعية الصحفيين الإماراتية التزامها بدعم الصحفيات والإعلاميات الإماراتيات، وتعزيز حضورهن في المشهد الإعلامي، وفتح المزيد من المساحات أمام الكفاءات النسائية الشابة، بما يواكب تطورات قطاع الإعلام، ويعزز دور المرأة في صناعة المستقبل.