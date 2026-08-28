محمد بن سلطان بن خليفة: أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة للشراكات والمبادرات

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن مشاركة النادي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تجسد رسالته الوطنية والمجتمعية في صون الموروث البحري الإماراتي، وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة باعتباره جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية.

وأشار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، في تصريح له إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة للتعريف بما يقدمه النادي من رياضات وبرامج ومبادرات وفرص متاحة للمجتمع، ويفتح آفاقاً لبناء شراكات جديدة وتطوير مبادرات مشتركة تخدم الرياضة والمجتمع والموروث الوطني، مشيدا بجهود القائمين على المعرض، ودوره في إبراز الموروث الإماراتي وتعزيز التواصل والشراكات بين المؤسسات والمجتمع.

وقال إن دور النادي يتجاوز تنظيم البطولات والسباقات، ليشمل المبادرات والبرامج المجتمعية الموجهة لمختلف الفئات من النساء والرجال والشباب والأطفال، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويستقطب المواهب الوطنية ويسهم في استدامة الرياضات البحرية.

وأضاف أن البحر يمثل جزءاً من هويتنا وقيمنا وتكوين مجتمعنا، ومسؤوليتنا أن يبقى هذا الإرث حياً في نفوس أبنائنا وبناتنا، وأن ينتقل إليهم ممارسةً ومعرفةً وانتماءً.

وعبر عن تطلع النادي إلى زيادة أعداد الممارسين والمتخصصين في الرياضات البحرية، وتأهيل المواهب الوطنية والاستثمار فيها، وصولاً إلى إعداد كوادر قادرة على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في الفعاليات والبطولات الوطنية والدولية، ومواصلة ما حققته الدولة من حضور وإنجازات في هذا المجال.