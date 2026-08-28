أوقاف دبي : المرأة الإماراتية نموذجٌ للتمكين والإنجاز

دبي في 28 أغسطس/ وام/ قال سعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية نحتفي فيها بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية، وبما تؤديه من دور محوري في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات، مستلهمةً رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت تمكين المرأة نهجاً راسخاً في بناء المستقبل.

وأضاف المطوع في تصريح اليوم بهذه المناسبة :" يأتي شعار هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" ليجسد روح الطموح والثقة التي تتميز بها المرأة الإماراتية، ويعكس قدرتها على مواصلة الإنجاز وتجاوز التحديات، والمضي قدماً في ترسيخ حضورها شريكاً فاعلاً في مختلف القطاعات والمجالات.

وأكد أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها في مختلف ميادين العمل، وأسهمت بدور فاعل في دعم مسيرة الدولة التنموية، مشيراً إلى أن الوقف، بما يمثله من منظومة مستدامة للعطاء، يواصل الإسهام في دعم القطاعات المجتمعية والتنموية، وتعزيز فرص التعليم والرعاية الصحية وتمكين الأسر المستحقة، بما يرسخ قيم التكافل ويعزز جودة الحياة.

وتقدم المطوع بهذه المناسبة بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وإلى جميع نساء الإمارات،.