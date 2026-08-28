عبدالرحمن العور: تمكين المرأة نهج راسخ في مسيرة الدولة

أبوظبي في 28 ديسمبر / وام / قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة إن رؤية القيادة الرشيدة جعلت تمكين المرأة نهجاً راسخاً في مسيرة الدولة، ووفرت لها المقومات التي تمكنها من تحويل طموحاتها ومعارفها ومهاراتها إلى إنجازات وأثر مستدام".

وأضاف معاليه بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ": " اليوم، ومع تسارع التحولات التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، تبرز المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في بناء اقتصاد المستقبل، بما تمتلكه من كفاءات علمية ومهنية، وقدرة على الابتكار والريادة، وتعزز المرأة الإماراتية حضورها المتنامي في سوق العمل، وفي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتسهم في إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، وتشارك في صياغة وتنفيذ المبادرات والسياسات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية".

وأكد معاليه أن الاستثمار في قدرات المرأة الإماراتية هو جزء مهم من مستقبل الوطن ورأس ماله البشري، وقال :" سنواصل العمل على توفير بيئة تعليمية مهنية مرنة ومحفزة، تفتح أمامها آفاقاً أوسع للعمل والتطور والريادة، وتمكنها من الاستفادة من الفرص التي توفرها القطاعات المستقبلية".

وأشار إلى أن مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل انعكاس لما حققته دولة الإمارات من تقدم نوعي في ترسيخ بيئة عمل داعمة، أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في مختلف القطاعات والمجالات، والوصول إلى مواقع مهنية وقيادية متقدمة، حيث أسهمت مهاراتها وخبراتها في رفد سوق العمل بأفضل الكفاءات الوطنية. وأضاف أن المرأة الإماراتية تواصل حضورها الفاعل في القطاعات الحيوية والمستقبلية، لتكون شريكاً أساسياً في مسيرة النمو والتنمية المستدامة، وعنصراً فاعلاً في تعزيز تنافسية اقتصاد دولة الإمارات.

وأعرب معاليه عن الفخر بكل إماراتية تسهم بعملها وعلمها وطموحها في صناعة أثر إيجابي، وترسخ نموذجاً وطنياً يؤكد أن ابنة الإمارات ليست شريكاً في المستقبل فحسب، بل من صُنّاعه وقادته.