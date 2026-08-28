"نسائية دبي" : احتفالات يوم المرأة الإماراتية رسالة مودة ومحبة لـ "أم الإمارات"

دبي في 28 أغسطس/ وام/ أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي المديرة العامة لجمعية النهضة النسائية بدبي، أن احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس من كل عام ، هو ميثاق شرف ورسالة محبة ومودة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية نظراً تمثله سموها من دعم وسند لمسيرة المرأة والطفولة والأمومة والأسرة منذ أكثر من نصف قرن من الزمن .

وقالت ، في تصريح اليوم بهذه المناسبة : " جاء تمكين المرأة في دولة الإمارات منذ فجر نهضتها المباركة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ، ثم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه" .

وأضافت : " سارت القياة الرشيدة لإماراتنا الحبيبة على نفس النهج عملاً وبناء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارت الذين قدموا الدعم والمساندة للمرأة الإماراتية حتى تبوأت صدارة نساء العالم عملاً وإنجازاً وحضوراً وتألقاً وتميزاً .

وتقدمت الفلاسي بالتهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مشيدة بما قدمته سموها من دعم وتمكين للمرأة والأسرة في كافة المجالات .

كما تقدمت بالتهاني إلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله " ،صاحبة الأيادي البيضاء في فضاءات العمل الإنساني والأسري والاجتماعي.