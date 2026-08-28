محمد بن هادي الحسيني: المرأة الإماراتية نموذج عالمي ملهم

أبوظبي في 28 أغسطس / وام/ قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية إن مسيرة دولة الإمارات تعد نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة شريكا فاعلا في بناء الوطن، وهو نهج وطني مستدام أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل ترسيخه القيادة الحكيمة من خلال رؤى استراتيجية جعلت من مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الدولة نحو الريادة والتقدم، وقد أثبتت ابنة الإمارات قدرتها على الإسهام الفاعل في مختلف القطاعات، بما تمتلكه من كفاءة وخبرة وطموح، لتكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة مستقبل دولة الإمارات.

وأضاف معاليه أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار " بنظهر الأقوى والأفضل" يعكس الرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست نموذجاً رائداً في دعم المرأة وتعزيز دورها، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية أم الإمارات 50:50» التي ترسم ملامح مرحلة جديدة من الريادة والإنجاز، لتكون المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً لنساء العالم، قادرة على صناعة أثر مستدام.

وأكد معاليه أن وزارة المالية تواصل ترسيخ بيئة عمل مؤسسية تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتوفر للكوادر الوطنية النسائية مسارات مستدامة للتطوير المهني والقيادي، بما يعزز مشاركتهن في رسم السياسات المالية، وتطوير المنظومة المالية الحكومية، وقيادة مشاريع التحول الرقمي والابتكار، والإسهام في تعزيز الاستدامة المالية ورفع جاهزية الدولة للمستقبل.

وقال معاليه : "نفخر بما تقدمه المرأة الإماراتية من إسهامات نوعية في القطاع المالي والحكومي، ونؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية النسائية هو استثمار في مستقبل الدولة وقدرتها على مواصلة الإنجاز، وستواصل وزارة المالية العمل على تعزيز بيئة عمل مرنة ومحفزة، تدعم التميز والابتكار، وتمكن المرأة من مواصلة دورها الفاعل في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات.