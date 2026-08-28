قائد الحرس الوطني يزور قوات الدرك والدفاع المدني بالأردن ويشهد بياناً عملياً لوحدات الأمن العام

عمان في 28 أغسطس / وام / زار سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، والوفد المرافق له، قوات الدرك والدفاع المدني في مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك ضمن برنامج زيارته الرسمية للأردن.

اطلع سعادته خلال الزيارة على طبيعة المهام والواجبات التي تضطلع بها قوات الدرك والدفاع المدني، وأبرز الإمكانات والقدرات والتجهيزات المستخدمة في تنفيذ مهامها، إلى جانب منظومات التدريب والتأهيل.

وشهد سعادته بحضور اللواء الدكتور عبيد الله عبدربه المعايطة مدير الأمن العام الأردني، بياناً عملياً نفذته وحدات من الأمن العام الأردني، تضمن عدداً من السيناريوهات والتطبيقات الميدانية.

وأشاد قائد الحرس الوطني بالمستوى المتميز الذي أظهرته الوحدات، وما تتمتع به من كفاءة واحترافية وجاهزية، مثمناً ما شاهده من قدرات متقدمة وبرامج تدريب وتأهيل تسهم في تطوير الأداء وتعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة.

وأكد سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وما تحظى به من دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية البناء على ما تحقق من شراكات وتعاون، وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار.