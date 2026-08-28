محمد سعيد الشحي: المرأة الإماراتية شريك رئيس في مسيرة الدولة وصناعة إنجازاتها

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد سعادة محمد سعيد الشحي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأمينها العام، أن المرأة الإماراتية شريك رئيس في مسيرة بناء دولة الإمارات وصناعة إنجازاتها .

وقال سعادته بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إن المرأة الإماراتية رسخت حضورها المؤثر في مختلف القطاعات بفضل كفاءتها وطموحها وإرادتها، وبدعم القيادة الرشيدة، والرعاية المتواصلة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست نهجاً وطنياً راسخاً لتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في صناعة المستقبل".

وأضاف سعادته: "رسخت المرأة الإماراتية حضورها في قطاع الإعلام بوصفها قوة وطنية فاعلة تسهم في قيادة المؤسسات، وصناعة القرار، وتقديم سردية وطنية تنقل قصة الإمارات إلى العالم، وتعبر عن هويتها وقيمها وطموحاتها، وتعزز مكانتها إقليمياً ودولياً".

وأكد سعادته أن ما حققته المرأة الإماراتية يعد منجزاً وطنياً يؤسس لمرحلة جديدة من الطموح والتأثير، ودور أكثر فاعلية في صياغة الأولويات الوطنية وقيادة التحولات المستقبلية.. مشيرا إلى أن يوم المرأة الإماراتية يأتي تقديراً لإنجازاتها وإسهاماتها، وتأكيداً للثقة بقدرتها على مواصلة الريادة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً لدولة الإمارات.