"الداخلية" تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ نظمت وزارة الداخلية احتفالاً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2026، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، في إطار احتفالات الدولة بهذه المناسبة الوطنية التي تجسد المكانة المتميزة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية، ودورها الفاعل في مختلف المجالات.

حضر الاحتفال سعادة اللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط، إلى جانب منتسبات من الوزارة والقيادت الشرطية بالدولة.

وبهذه المناسبة، أكد اللواء الشامسي أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ، يمثل مناسبة وطنية للاعتزاز بمسيرتها وما حققته من إنجازات وإسهامات نوعية في مختلف ميادين العمل والتنمية، مشيراً إلى أن ابنة الإمارات أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة بفاعلية في البناء والتطوير، مستفيدة من الدعم الذي وفرته لها دولة الإمارات، والفرص التي عززت تمكينها ومشاركتها في مسيرة نهضة الوطن.

وأوضح أن شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" يعكس طموح المرأة الإماراتية وإصرارها على تطوير قدراتها ومواصلة مسيرة النجاح والتميز، وتحويل التحديات إلى فرص للإنجاز، بما يؤكد حضورها شريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية.

وأشار إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت نموذجاً مشرفاً في الطموح والعطاء والإصرار، لما تمتلكه من علم ومعرفة وروح انتماء وتمسك بقيم المجتمع والهوية الوطنية، مؤكداً أن ما حققته من إنجازات نوعية في مختلف المجالات يعكس قدرتها على أداء مسؤولياتها بكفاءة واقتدار.

وأكد اللواء الشامسي اعتزاز وزارة الداخلية بإسهامات منتسباتها في منظومة العمل الشرطي والأمني، وما يضطلعن به من أدوار ومسؤوليات في مختلف المواقع والتخصصات، دعماً لجهود تعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع، مشيداً بما يقدمنه من جهود مخلصة وإسهامات فاعلة في خدمة الوطن.

وتوجه الشامسي بهذه المناسبة بالتهنئة والتقدير إلى المرأة الإماراتية في مختلف ميادين العمل، وإلى منتسبات وزارة الداخلية، متمنياً لهن دوام التوفيق والنجاح، وأكد أن المرأة الإماراتية ستظل رمزاً للعطاء والتميز وشريكاً أصيلاً في نهضة الوطن.

تضمن الاحتفال عدداً من الفعاليات التي سلطت الضوء على مسيرة المرأة الإماراتية وإنجازاتها، ودورها في خدمة الوطن والمجتمع.

و شهد الاحتفال معرضاً مصاحباً نظمته "فزعة"، تضمن عدداً من الأجنحة لعدد من الشركات.

وتجول اللواء الشامسي في أرجائه، واطلع على ما تضمنه من عروض خاصة وخصومات مميزة على العديد من المنتجات والخدمات.

واختتمت فعاليات الاحتفال بتكريم عدد من منتسبات وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة، تقديراً لجهودهن وإسهاماتهن في مختلف مجالات العمل، وما يجسدنه من نموذج مشرف للمرأة الإماراتية في العطاء والتميز.