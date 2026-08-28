قيادات نسائية في الفجيرة: ما وصلت إليه ابنة الإمارات يمثل ثمرة دعم القيادة الرشيدة

الفجيرة في 28 أغسطس / وام / أكدت قيادات وكفاءات نسائية في إمارة الفجيرة، أن ما وصلت إليه ابنة الإمارات يمثل ثمرة دعم القيادة الرشيدة، والرعاية المتواصلة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وشددن بمناسبة يوم المرأة الإماراتية على أن المرحلة المقبلة تحمل مسؤولية مواصلة الإنجاز وتعزيز أثر المرأة في مسيرة الوطن.

وأكدت سعادة عائشة خميس الظنحاني، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة للاعتزاز بمسيرة وطنية قامت على الإيمان بدور المرأة ومكانتها، انطلاقاً من رؤية حكيمة أدركت منذ البدايات أن بناء الأوطان يرتكز على بناء الإنسان وتمكينه.

وقالت إن تجربتها في المجلس الوطني الاتحادي تعكس ما تحظى به المرأة الإماراتية من ثقة في العمل البرلماني، وقدرتها على المشاركة الفاعلة في مناقشة قضايا الوطن والإسهام في تطوير التشريعات والسياسات المرتبطة بالأسرة والمجتمع.

وقالت مريم أحمد هارون، مدير إدارة الشؤون الهندسية والتخطيط في بلدية الفجيرة، إن يوم المرأة الإماراتية يجسد مسيرة وطن آمن بقدرات المرأة، ومنحها الثقة والفرص لتكون شريكاً في صناعة القرار وبناء المستقبل.

وأضافت أن ابنة الإمارات أثبتت أن الطموح والإنجاز لا حدود لهما، وأصبح حضورها المؤثر جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية والريادة في الدولة، مؤكدة أن كل امرأة إماراتية حولت مسؤولياتها إلى إنجاز وطموحاتها إلى أثر تمثل قصة نجاح وطنية ملهمة.

وأكدت سعادة عائشة محمد الجاسم، رئيس مجلس سيدات أعمال الفجيرة عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن تمكين المرأة في دولة الإمارات يمثل نهجاً وطنياً راسخاً أثمر حضوراً مؤثراً لها في مختلف ميادين الحياة، وجعلها شريكاً أساسياً في التنمية والقيادة وصناعة القرار.

وأشارت إلى أن إمارة الفجيرة تشهد حضوراً متنامياً للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاقتصادية الجديدة، لافتة إلى دور سيدات الأعمال في دعم الاقتصاد المحلي وخلق الفرص وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة.

وقالت سارة الرئيسي، مدير جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز في برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية لاستحضار مسيرة صنعتها رؤية قيادة آمنت منذ البدايات بقدرات المرأة، وفتحت أمامها آفاق العلم والعمل والمشاركة في بناء الوطن.

وأضافت أن إنجازات المرأة الإماراتية لم تعد تقاس فقط بالمواقع والمسؤوليات التي وصلت إليها، وإنما بما تصنعه من أثر وما تقدمه لمسيرة التنمية وبناء مستقبل أكثر طموحاً للأجيال القادمة.

وأكدت فاطمة سالم محمد الصريدي ( مستشفى الفجيرة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية) أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة، وركناً راسخاً في نهضة الوطن وتقدمه.

وقالت إن الدعم الذي تحظى به المرأة من القيادة الرشيدة مكّنها من الإسهام بفاعلية في مختلف القطاعات، وتقديم نموذج مشرف في العمل الوطني القائم على الإخلاص والتميز والابتكار، مشيرة إلى أن يوم المرأة الإماراتية محطة وطنية للاحتفاء بعطائها والتأكيد على دورها المتنامي في صناعة المستقبل.

وقالت ليلى النقبي، رئيس إدارة الاتصال الاستراتيجي والعلاقات المؤسسية في جامعة الفجيرة، إن المرأة الإماراتية سجلت مسيرة حافلة بالعطاء، وأثبتت أنها شريك أساسي في نهضة الوطن وتقدمه، مستفيدة من بيئة وطنية داعمة عززت حضورها في التعليم والاقتصاد والعمل الحكومي والابتكار والتكنولوجيا والفضاء.

وأكدت أن جامعة الفجيرة تنظر إلى الاستثمار في تعليم المرأة وتمكينها باعتباره استثماراً في مستقبل الوطن، وتحرص على توفير بيئة تعليمية داعمة لطموحاتها، تعزز قدراتها وتفتح أمامها آفاق الإبداع والابتكار والتميز.

وأكدت مريم عبدالله السماحي، نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» يجسد طموح المرأة الإماراتية وإصرارها على مواصلة التميز والإنجاز.

وقالت إن المرأة في إمارة الفجيرة تواصل مسيرتها بثقة وطموح، مستندة إلى إرث من العطاء والإنجاز، ومتطلعة إلى مستقبل أكثر استدامة وريادة، بما يعزز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وقالت زينب الشامسي، من جمعية بيت الخير – فرع الفجيرة، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل احتفاءً بقصة وطن آمن بالمرأة وفتح أمامها أبواب الطموح والإنجاز، حتى أصبحت شريكاً أصيلاً في صناعة التنمية والأثر المجتمعي.

وأضافت أن هذه المناسبة تمثل رسالة فخر وامتنان، ودافعاً لمواصلة العطاء بثقة وطموح، مؤكدة أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على تجاوز حدود المكان والمهنة، وصناعة أثر يمتد إلى الإنسان والمجتمع والوطن.

وأكدت سعادة صابرين اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة لاستحضار مسيرة ممتدة من العطاء والمسؤولية، وتجديد التزام ابنة الإمارات بقيم الإخلاص والعمل والعطاء وروح الاتحاد.

وقالت إن شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» يعكس طموح المرأة في المرحلة المقبلة، بما تتطلبه من حضور أقوى ومشاركة أوسع وتأثير أكبر في المبادرات الوطنية وصناعة المستقبل، ويختصر رحلة طويلة من الإنجاز ويفتح آفاقاً جديدة للريادة.

وقالت فاطمة يوسف آل علي، مدير إدارة الشؤون الإعلامية في هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، إن يوم المرأة الإماراتية يجسد قصة وطن آمن بالمرأة، فآمنت بقدراتها وانطلقت بعزم وطموح لتكون شريكاً أساسياً في صناعة الإنجاز وبناء المستقبل.

وأكدت أن الدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» أسهم في ترسيخ حضور المرأة وتمكينها في مختلف ميادين العمل والعطاء، حتى أصبحت إنجازاتها شاهداً على رؤية وطنية راسخة وثقت بقدراتها.

وأضافت أن ما حققته المرأة الإماراتية لا يمثل نهاية الطريق، بل بداية لآفاق أوسع من الطموح والمسؤولية، مؤكدة مواصلة المسيرة بثقة وفخر لصناعة المستقبل ورد جزء من جميل الوطن.