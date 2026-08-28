قائد عام شرطة أبوظبي: المرأة الإماراتية شريك فاعل في مسيرة الأمن والتنمية

أبوظبي في 28 أغسطس/وام/ أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، أن يوم المرأة الإماراتية، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها الرائد في مسيرة التنمية الشاملة، في ظل دعم القيادة الرشيدة التي رسخت نهج تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف مجالات العمل الوطني.

وأشاد معاليه بالدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم وتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز إسهاماتها في خدمة الوطن والمجتمع، مؤكدًا أن شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» يعكس ما تتمتع به المرأة الإماراتية من كفاءة وقدرة على مواصلة الإنجاز والتميز.

وأوضح معاليه أن شرطة أبوظبي تحرص على تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني، حيث أثبتت كفاءة واقتدارًا في أداء المهام الميدانية والتخصصية والإدارية والتقنية، وأسهمت بفاعلية في تعزيز الأمن والأمان وتطوير منظومة العمل الشرطي، لتصبح نموذجًا مشرفًا في التميز والاحترافية والعطاء في خدمة الوطن.