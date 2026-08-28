التسجيل العقاري بالشارقة : المرأة الإماراتية رمز للريادة والإبداع

الشارقة في 28 أغسطس/وام/ قال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة إن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يعكس فخر واعتزاز الدولة بالإنجازات المشرفة التي حققتها ابنة الإمارات في مختلف القطاعات والميادين مؤكداً أن المرأة أثبتت جدارة استثنائية وقدرة فائقة على الإبداع والتميز وأسهمت بفاعلية كبرى في مسيرة النهضة الشاملة التي تنعم بها دولة الإمارات بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة التي منحتها الثقة المطلقة والتمكين الكامل لتكون شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة مستقبله.

و أوضح الشامسي أن هذه الإنجازات المتتالية والمشرفة هي ثمرة مباركة للسياسة الوطنية لتمكين المرأة وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ودور قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في الاستثمار بقدرات المرأة وتوفير البيئة التشريعية والمجتمعية الحاضنة لإبداعاتها مشيداً بما تقدمه المسؤوليات والقيادات النسائية في الدولة من إسهامات رائدة في المجالات الاقتصادية والثقافية والعمل الإنساني والمجتمعي والتي تجسدت بوضوح عبر العقود الماضية في تفوق الكوادر النسائية وتوليهن لأرفع المناصب القيادية بكفاءة واقتدار.

من جانبه قال سعادة عبدالعزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة إن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية عزيزة تترجم أسمى معاني الفخر والعرفان بمسيرة المرأة ومساهماتها الأصيلة في نهضة الدولة وتقدمها مشيراً إلى أن ابنة الإمارات كانت ولا تزال منذ بدايات الاتحاد يداً بيد مع الرجل تشارك في البناء وتبادر في التطوير وتثبت على الدوام قدرتها الاستثنائية على القيادة والإبداع ومواجهة التحديات بروح عزيمتها القوية.

وأكد آل صالح أن هذا اليوم يعكس المكانة الرفيعة التي تتبوأها المرأة كشريك كامل وأساسي في التنمية والنهضة وصياغة الحاضر والمستقبل بفضل نهج القيادة الرشيدة والرؤية السديدة التي وفرت البيئة الداعمة لتمكينها لتبرهن بفضل إرادتها على قدرتها في إحداث أثر عميق ودفع عجلة الابتكار وإرساء دعائم منظومة عمل متكاملة تحظى بتقدير واسع.