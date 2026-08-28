يونس الخوري: المرأة الإماراتية شريك استراتيجي في صناعة المستقبل

أبوظبي في 28 أغسطس/وام/ قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نستحضر فيها قصة نجاح متكاملة، صنعتها رؤية قيادة حكيمة آمنت بقدرات المرأة، ومنظومة مجتمعية ومؤسسية وفرت لها مقومات التميز والريادة، ويأتي الاحتفاء هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» ليؤكد أن مسيرة المرأة الإماراتية انتقلت إلى مرحلة جديدة تقوم على تعظيم الأثر وترسيخ حضورها كشريك فاعل في مختلف ميادين العمل والعطاء.

وأضاف سعادته: "لقد أرست سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نموذجاً وطنياً ملهماً في دعم المرأة وتعزيز دورها، ما أسهم في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية، ومهّد لمرحلة جديدة تجسدها «رؤية أم الإمارات 50:50»، بما يعزز حضور المرأة وأثرها الإيجابي في مختلف القطاعات خلال العقود المقبلة".

وأشار سعادته إلى أن الاحتفاء هذا العام، الذي يمتد على مدار شهر كامل، يجسد رؤية وطنية تحتفي بالمنظومة المتكاملة الداعمة لنجاح المرأة الإماراتية، وتسلط الضوء على إسهاماتها النوعية في مسيرة التنمية المستدامة، وأضاف أن نجاحات المرأة في وزارة المالية تعكس أهمية البيئة المؤسسية القائمة على الثقة بالكفاءات، وتشجيع المبادرة، وتوفير مسارات التطوير المستمر، حيث حققت الكوادر النسائية حضوراً فاعلاً في مختلف مجالات العمل المالي، وأسهمت في تطوير الإجراءات، وإدارة المشاريع، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي.

وأكد أن المرأة الإماراتية أثبتت أن الطموح والمعرفة والالتزام ركائز أساسية للتميز والإنجاز وهو ما تجسد في حضورها الفاعل في وزارة المالية امتداداً لمسيرة وطنية راسخة تؤكد أن المرأة الإماراتية عنصر أساسي في بناء مستقبل الإمارات.