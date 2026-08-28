"نقل عجمان" : المرأة الإماراتية شريك في مسيرة التنمية

عجمان في 28 أغسطس /وام/ قال سعادة عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل بعجمان إنه في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بالمرأة الإماراتية التي كانت ولا تزال وستبقى شريكة فاعلة في مسيرة التنمية والازدهار، بعطائها وطموحها وإنجازاتها في مختلف ميادين العمل والعطاء.

وأضاف لوتاه بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أنه بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها على التميز والريادة، وسطّرت مسيرة حافلة بالإنجاز والثقة والاقتدار، لتظل دائمًا عنوانًا للقوة والتميز والعطاء.

وقال :" في هيئة النقل بعجمان، نعتز بالكفاءات النسائية ودورهن الفاعل في دعم العمل المؤسسي وتطوير الخدمات، ومساهمتهن في تحقيق التميز والابتكار، بما يعكس حضور المرأة الإماراتية كشريك أساسي في صناعة المستقبل.