هيئة مطار الشارقة الدولي: مسيرة المرأة الإماراتية حافلة بالإنجازات

الشارقة في 28 أغسطس / وام / أكد سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بمسيرة حافلة بالإنجازات التي تحققت بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي جعلت من تمكين المرأة نهجاً راسخاً ووفرت لها بيئة داعمة عززت حضورها ومشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال المدفع في تصريه له :" أصبحت المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وأسهمت بكفاءتها وخبراتها في مختلف القطاعات الاستراتيجية محققة حضوراً بارزاً على المستويين المحلي والدولي ويأتي ذلك ثمرة عقود من الاستثمار في تعليمها وتأهيلها وتطوير قدراتها وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بما يعكس رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع يرتكز على الكفاءة والابتكار والتميز.

من جانبه أكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي أن المساهمة الفاعلة للمرأة الإماراتية في رسم ملامح الحاضر وبناء المستقبل نتيجة حتمية لرؤية وطنية آمنت بقدراتها وعزيمة صلبة لم تعرف يوماً حدوداً للمستحيل.

وقال إن التاريخ يسجل بفخر كيف استطاعت المرأة الإماراتية أن تحول الرعاية الدائمة ودعم القيادة الرشيدة إلى أثرٍ حقيقي مشهودٍ له في القطاعات الحيوية كافة فاقتنصت الفرص والتسهيلات المتاحة بالصورة المثلى لتضع بصمتها الخاصة في منصات التميز والريادة وتثبت أن طموحها تجاوز كل التوقعات.