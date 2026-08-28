علي محمد الشامسي: المرأة الإماراتية شريك في بناء الأسرة وصناعة المستقبل

أبوظبي في 28 أغسطس / وام / قال معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إنه في يوم المرأة الإماراتية، تحتفي دولة الإمارات، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، بابنتها التي أثبتت حضورها وريادتها في مختلف قطاعات العمل الحكومي والخاص، وأصبحت شريكًا أصيلًا للرجل في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

وأكد معاليه على أن عطاء المرأة الإماراتية لا يقتصر على ميادين العمل والإنجاز المهني؛ فهي تؤدي دورًا رئيسيًا في بناء الأسرة ونشأة الطفل وتربية الأبناء.. ومن خلال تكامل دورها مع الأب، تُسهم المرأة الإماراتية في غرس القيم الوطنية والأخلاقية، وبناء شخصية متوازنة وواعية، وإعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في تقدم الوطن.. ومن هنا، فإن نجاح المرأة في رسالتها الأسرية والمجتمعية يمثل أساسًا لاستقرار المجتمع وتماسكه وازدهاره.

وثمن معاليه، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، دعم القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الامارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمرأة الإماراتية وتمكينها من القيام بدورها في القطاعات كافة وتوفير فرص التميز والتطور لها ومساعدتها على مواجهة التحديات.

وأضاف معاليه أنه في ظل سياسة دولة الإمارات لتمكين الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي وتطوير الخدمات، تواصل المرأة الإماراتية تأكيد قدرتها على قيادة التحولات الجديدة والمشاركة في ابتكار حلول المستقبل بكفاءة واقتدار".

وأشار معاليه إلى أن تمكين المرأة استثمار في الأسرة والمجتمع والوطن، وأن المرأة الإماراتية ستبقى رمزًا للعطاء، وشريكًا رئيسيًا في مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا.