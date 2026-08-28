مالية الشارقة : المرأة الإماراتية أسهمت في تطوير منظومة العمل المالي

الشارقة في 28 أغسطس / وام / قال سعادة الدكتور وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة إن يوم المرأة الإماراتية محطةً وطنية نستحضر فيها مسيرةً رسخت خلالها ابنة الإمارات حضورها شريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة التي آمنت ولا تزال بأن تمكين المرأة استثمارٌ استراتيجي في قدرات الوطن ومستقبله .

وقال الصايغ بهذه المناسبة إن ما حققته المرأة الإماراتية اليوم يتجاوز اتساع حضورها في مختلف ميادين العمل ليعكس دوراً مؤثراً في مواقع المسؤولية وصناعة القرار وإسهاماً نوعياً راسخاً في تطوير المؤسسات وتعزيز تنافسيتها، واستدامة أدائها.

وأضاف أنه في القطاع المالي الحكومي نعتز بما تقدمه الكفاءات الإماراتية النسائية من خبرات وقدرات نوعية تسهم في تطوير منظومة العمل المالي وتعزيز كفاءتها ومواكبتها للتحولات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي ونحن على يقين بأن المرحلة المقبلة تستوجب مواصلة الاستثمار في هذه الكفاءات وتوسيع مسارات مشاركتها وقيادتها وتمكينها بالمعرفة والمهارات المستقبلية بما يعزز قدرتها على صناعة أثرٍ مستدام والمساهمة الفاعلة في تحقيق تطلعات إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

من جانبه قال الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة : " يجسد يوم المرأة الإماراتية قصة وطن نجح في تحويل التمكين إلى مشاركة فاعلة، والمشاركة إلى أثر ملموس فقد أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها على الجمع بين الكفاءة والطموح والمسؤولية وأصبحت اليوم عنصراً أساسياً في تطوير بيئات العمل ورفع كفاءة الأداء وابتكار حلول تستجيب لمتطلبات الحاضر وتستشرف احتياجات المرحلة المقبلة.

وأضاف: " في دائرة المالية المركزية بالشارقة نرى في الكفاءات النسائية الوطنية رصيداً مهماً لتطوير العمل المؤسسي ونحرص على توفير بيئة تتيح لهن مواصلة النمو المهني وتطوير قدراتهن والمشاركة بفاعلية في مختلف مجالات العمل وننظر إلى تمكين المرأة باعتباره مساراً مستداماً يقوم على بناء القدرات ونقل المعرفة وإتاحة الفرص النوعية التي تمكنها من توظيف خبراتها وطاقاتها في تطوير الأداء وصناعة قيمة مستدامة للمؤسسة والمجتمع".