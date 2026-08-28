مريم الرميثي : المرأة الإماراتية تواصل مسيرة الإنجاز بدعم القيادة ورؤية "أم الإمارات"

أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ أكدت سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المرأة الإماراتية حققت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" إنجازاتٍ استثنائية رسخت مكانتها شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية، وذلك بفضل رؤية القائد المؤسس الذي آمن بقدرات المرأة ودورها المحوري في بناء الأسرة والمجتمع، ووجه بتمكينها وتذليل الصعاب أمام نهضتها ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.

وأوضحت سعادتها في تصريح لها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أن مسيرة تمكين المرأة الإماراتية واصلت ازدهارها في ظل دعم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، الذي رسخ نهج التمكين وعزز حضور المرأة في مسيرة التنمية، إيماناً بدورها شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصناعة مستقبله، حتى أصبحت المرأة الإماراتية حاضرةً بثقةٍ واقتدار في مختلف ميادين الإنجاز والعطاء..واليوم تمضي المسيرة المباركة برؤيةٍ طموحة ودعمٍ متواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يضع الإنسان والأسرة في صميم أولويات التنمية، ويؤمن بأن تمكين المرأة هو تمكين للأسرة والمجتمع والوطن.

وأشادت سعادتها برؤية وتوجيهات ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تمثل رمزاً وطنياً وإنسانياً في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، إذ قادت برؤيتها الحكيمة مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، ورسخت مكانتها شريكاً أساسياً في التنمية وصناعة المستقبل.