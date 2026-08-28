وكيل وزارة العدل : الكفاءات النسائية شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية والابتكار المؤسسي

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام / أكد سعادة مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، أن يوم المرأة الإماراتية يجسد ما حققته ابنة الإمارات من مكانة رائدة وإنجازات نوعية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة والدعم المستمر الذي مكّنها من الإسهام بفاعلية في مختلف مسارات التنمية الوطنية.

وقال سعادته : في هذه المناسبة الوطنية، نستحضر بكل تقدير الدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وما قدمته من دعم للمرأة الإماراتية، وإيمان راسخ بقدرتها على العطاء والإنجاز، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانتها كشريك أساسي في بناء الوطن وصناعة مستقبله.

وأعرب عن فخره في وزارة العدل بما حققته الكفاءات النسائية الإماراتية من تميز في المجالات القانونية والإدارية والتقنية، وبإسهاماتها المؤثرة في تطوير الخدمات العدلية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم مشاريع التحول الرقمي والابتكار، بما انعكس إيجاباً على جودة الخدمات وترسيخ الثقة بمنظومة العدالة».

وأكد سعادته أن شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» يعبر عن روح الطموح والإرادة التي تتميز بها المرأة الإماراتية، مشيراً إلى أن وزارة العدل ستواصل دعم وتمكين الكفاءات النسائية، وتوفير البيئة المحفزة التي تتيح لها مواصلة الإبداع والمشاركة الفاعلة في تطوير منظومة العدالة، بما يخدم تطلعات دولة الإمارات ويعزز ريادتها وتنافسيتها.