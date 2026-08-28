شرطة الشارقة : المرأة الإماراتيّة صانعةٌ المستقبل

الشارقة في 28 أغسطس / وام / قال سعادة الفريق عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة إنه في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بابنة الإمارات ومسيرتها الوطنيّة التي تجاوزت حدود الإنجاز إلى صناعة الأثر وبإسهاماتها المتواصلة في مسيرة التّنمية وما تقدمه من عطاء يعكس طموحها وقدرتها على الإسهام في بناء مستقبل الوطن.

وأوضح ابن عامر في تصريح له أن ما بلغته المرأة في إمارة الشّارقة من مكانةٍ راسخة وحضورٍ فاعل هو امتدادٌ لنهج حكيم أرسى دعائمه صاحب السّمو الشّيخ الدّكتور سلطان بن محمد القاسميّ عضو المجلس الأعلى حاكم الشّارقة وقرينته سمو الشّيخة جواهر بنت محمد القاسميّ رئيسة مجلس الشّارقة للأسرة والمجتمع في رؤيةٍ آمنت بالمرأة شريكًا أصيلًا في بناء المجتمع وهيّأت لها بيئةً داعمةً مكّنتها من تنمية قدراتها وتوسيع دائرة إسهاماتها وتوليها لأدوار نوعيّة في مختلف ميادين العمل والعطاء.

و أضاف أنه من هذا النهج الرّاسخ تستمد القيادة العامة لشرطة الشّارقة توجّهها في مواصلة تمكين منتسباتها وفتح آفاق أوسع أمام كفاءاتهن وتعزيز حضورهن في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني وتفخر القيادة بمنتسباتها اللاتي جسّدن نموذجًا مشرّفًا وعكسن بما حققنه من إنجازات صورة المرأة الإماراتيّة التي أثبتت أن الثّقة حين تقترن بالكفاءة تصنع نماذج ملهمة بما تتولاه من مسؤوليات وما تظهره من جدارة في مجالات تخصّصية ومهنيّة متقدّمة مستثمرةً فكرها وخبرتها في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الحياة وخدمة المجتمع.





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