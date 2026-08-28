سعيد الهاجري: المرأة الإماراتية شريك أساسي في التنمية والبناء

دبي في 27 أغسطس/وام/ أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن يوم المرأة الإماراتية، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، يعكس رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية، وتعزيز دورها في مختلف المجالات، انطلاقاً من إيمانها بقدراتها وإنجازاتها النوعية، وإسهاماتها المؤثرة في دعم التنمية الشاملة لدولة الإمارات.

وقال معاليه، في تصريح اليوم بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، إن المرأة الإماراتية أصبحت نموذجاً وطنياً ملهماً في الكفاءة والعطاء، وشاركت بدور مؤثر في رفع تنافسية الدولة وتكريس مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال حضورها الفاعل في قطاعات الدواء، الصحة، الابتكار، العلوم، الاقتصاد وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

وذكر معاليه أن النجاحات المتواصلة التي تحققها المرأة الإماراتية تجسد نهج الإمارات في الاستثمار في الإنسان باعتباره ركيزة أساسية لصناعة المستقبل، حيث تواصل الكفاءات النسائية الوطنية أداء دور محوري في دعم مستهدفات الدولة وتعزيز استدامة منجزاتها التنموية.

وأشار معاليه إلى اعتزاز مؤسسة الإمارات للدواء بما تقدمه المرأة الإماراتية من جهود لافتة وخبرات متخصصة تدعم تطور القطاع الدوائي.

وأضاف أن ابنة الوطن ستبقى شريكاً أساسياً في صياغة ملامح المستقبل، ومصدراً للإلهام والعطاء، وعنصراً فاعلاً في مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة.