الريم الفلاسي : "أم الإمارات" .. النموذج الإماراتي الأصيل للمرأة

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ رفعت سعادة الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى ملهمة المرأة في الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأكدت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات" ، هي النموذج الإماراتي الأصيل للمرأة ، وشريكة في مسيرة وطن، وراعية لأجيال، وصاحبة عطاء امتد أثره إلى كل بيت إماراتي ، إنها أيقونة بشرية تعلمنا منها الكثير ، جسّدت في مسيرتها معنى المرأة التي تجمع بين قوة الحضور، ودفء الأمومة، ونبل العطاء ، وظلت قدوةً للمرأة الإماراتية ومصدر إلهامٍ لها في مسيرة طموحها وتميّزها.

و أوضحت سعادتها أن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي اليد التي تربي نصفه ، والقلب الذي يسند نصفه الآخر، فهي ابنة تُحب، وأختٌ تسند، وأمٌّ تُربي، وامرأةٌ تشارك الرجل بناء الحياة.

وتوجهت سعادتها بكل معاني التقدير إلى المرأة الإماراتية، التي أثبتت عبر مسيرة الوطن أنها شريك أساسي في البناء والتنمية وصناعة المستقبل.

وقالت سعادتها : " لقد كانت إبنة الإمارات على الدوام نموذجاً للعطاء والتميز من البيت إلى التعليم والصحة والاقتصاد والعلوم والابتكار ، وفي هذا اليوم، نستذكر بكل فخر تلك الإنجازات التي حققتها بنات الإمارات، ونثمن جهودهن في تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً".

وتقدمت سعادتها بالشكر لكل امرأة إماراتية تسهم بعلمها وعملها وإخلاصها في رفعة هذا الوطن لأنها فخر وطن، وحكاية عطاءٍ تتوارثها الأجيال، ومسيرة إنجاز لا تنتهي.