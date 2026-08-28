مدير شرطة أبوظبي: المرأة الإماراتية تواصل أدوارها في صناعة مستقبل الوطن

أبوظبي في 28 أغسطس / وام / أكد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، أن يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، يعكس الثقة بقدرات ابنة الإمارات وطموحها المتجدد نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرًا إلى أنها قدمت نموذجًا متميزًا في تحمل المسؤولية والكفاءة والإخلاص في خدمة الوطن.

وثمّن الدعم والرعاية اللذين توليهما سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمرأة الإماراتية، وما كان لذلك من أثر في تعزيز طموحاتها وتهيئة الفرص أمامها لإثبات قدراتها وتحقيق التميز في مختلف الميادين.

وأعرب عن اعتزازه بعناصر الشرطة النسائية في شرطة أبوظبي، مؤكدًا أنهن قدمن نماذج متميزة في الانضباط والكفاءة وتحمل المسؤولية، وأسهمن في مختلف التخصصات الشرطية والأمنية، وفي تبني التقنيات الحديثة والممارسات المبتكرة التي تدعم تطوير الأداء وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تفتح أمام المرأة الإماراتية آفاقًا أوسع لمواصلة التطور واكتساب المهارات والخبرات ومواكبة المتغيرات المستقبلية، لافتا إلى أن ما تتمتع به من طموح وقدرات وكفاءات وطنية يؤهلها لمواصلة تحقيق نتائج نوعية، وتجسيد شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بالعمل والإنجاز.