الشارقة للرسوم المتحركة : المرأة الإماراتية شريكة وصانعة قرار

الشارقة في 28 أغسطس / وام / قالت خولة المجيني المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة إن الإمارات تحتفي في يوم المرأة الإماراتية برحلة إنسانية ووطنية استثنائية صاغت خلالها المرأة مفهومها الخاص للإنجاز واستطاعت عبر عقود من العمل والعطاء والإبداع صناعة أثرٍ حضاريّ يمتد في ذاكرة الوطن ومستقبله وفي ترسيخ حضور الجماليات والفنون واستلهام رسالتها النبيلة وأضافت في تصريح لها :" إننا في هذا اليوم إذ نستحضر شعار العام (بنظهر الأقوى والأفضل) فإننا نقرأ فيه رسالةً متجددة تؤكد أن قوة المرأة الإماراتية هي فعل حضاري متميز ينعكس في مختلف مجالات حياتنا.

وأكدت أن ما يميز حضور المرأة الإماراتية في مسيرة البناء والتنمية أنها شريك مبادرة واثقة مبتكرة وصانعة قرار في شتى القطاعات، وعلى رأسها القطاع الثقافي والإبداعي. فهي التي تغرس في نفوسهم بذور الشغف بالمعرفة والتعبير الفني.