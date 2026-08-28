"توازن" : المرأة الإماراتية شريك أساسي في تعزيز تنافسية الدولة وجاهزيتها للمستقبل

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام / أكد سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل محطة وطنية للاحتفاء بإسهامات المرأة الإماراتية النوعية في مسيرة التنمية، وما أثبتته من جدارة والتزام وروح مسؤولية أسهمت في تعزيز مسيرة الدولة وترسيخ تنافسيتها.

وقال سعادته، في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل» يجسد نهجاً وطنياً راسخاً يؤمن بأن القوة الحقيقية تقوم على المعرفة وتطوير القدرات والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وأن التميز مسيرة مستمرة تتطلب مواصلة العمل بروح المبادرة والابتكار.

وأضاف أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في بناء مؤسسات أكثر كفاءة، واقتصاد أكثر تنافسية، وقطاعات أكثر جاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن إنجازاتها في مجالات التعليم والبحث العلمي والاقتصاد والدفاع والتكنولوجيا والعمل الحكومي تعكس نضج تجربة وطنية آمنت بالكفاءة، ووفرت للطاقات الوطنية مساحة واسعة للإسهام في مسيرة التنمية.