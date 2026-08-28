"أبوظبي للزراعة" تؤكد التزامها بتمكين المرأة الإماراتية من الإبداع والتميز

أبوظبي في 28 أغسطس / وام / أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن يوم المرأة الإماراتية من أهم المناسبات الوطنية التي تهدف إلى الاحتفاء بما حققته المرأة من إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، وترسيخ مسيرتها الملهمة التي انطلقت بدعم ورؤية القيادة الرشيدة، حتى أصبحت شريكاً فاعلاً في صناعة المستقبل، وعنصراً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.

وقال سعادته: "إن المرأة الإماراتية لم تكتف بأن تكون شاهدة على مسيرة التنمية، بل أصبحت إحدى صانعاتها، تبني بخبرتها العلمية والعملية جسوراً بين الطموح والإنجاز، وتثبت كل يوم أن القوة الحقيقية تكمن في العلم والكفاءة والالتزام، وأن التميز لا يتحقق إلا بالسعي الدائم إلى التنمية وصناعة أثر مستدام يعود بالنفع على المجتمع والأجيال القادمة.

وأكد سعادته أن شعار المناسبة لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة في مواصلة التحدي والارتقاء بطموحات المرأة الإماراتية إلى آفاق غير مسبوقة.

وأضاف أن تخصيص شهر كامل للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام، وللمرة الأولى، يشكل رسالة تقدير واعتزاز بما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات، ودافعاً لها لمواصلة إبراز أفضل ما تمتلكه من كفاءات وإمكانات في مختلف الميادين، كما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مسيرة تمكينها، بما يرسخ مكانتها بصفتها شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية.

وأعرب سعادته عن فخره بالدور المحوري الذي تؤديه المرأة الإماراتية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وإسهاماتها النوعية في دعم منظومة الزراعة والأمن الغذائي والسلامة الغذائية، من خلال مشاركتها الفاعلة في تطوير السياسات والبرامج، وإجراء البحوث والدراسات العلمية، وتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش، وإدارة المختبرات، وتبني الحلول المبتكرة التي تعزز استدامة القطاع الزراعي وترتقي بجودة وسلامة الغذاء، بما يدعم جهود الهيئة في تطوير قطاع الزراعة والسلامة الغذائية، ويعزز منظومة الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.

ورفع سعادته أسمى آيات التهاني إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، وإلى جميع الإماراتيات، مؤكداً التزام الهيئة بمواصلة العمل على توفير بيئة عمل محفزة ومستدامة، تمكن المرأة من الإبداع والتميز وأداء أدوارها القيادية والعلمية والمهنية، بما يسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة".