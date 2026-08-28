" الإمارات للدواء": المرأة الإماراتية رمز للعطاء الوطني

دبي في 28 أغسطس/وام/ أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية غالية للاعتزاز بمسيرة حافلة بالإنجازات، سطّرتها بنات الوطن بكفاءتهن وتفانيهن، قدمن من خلالها مثالاً مشرفاً في العطاء والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية الوطنية.

وقالت، في تصريح اليوم بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام ،إن شعار هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" يجسد طموح المرأة الإماراتية المتجدد وقدرتها على مواصلة البناء على ما تحقق، ويرسخ حضورها الفاعل في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن ذلك يتكامل مع "السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023–2031"، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية والهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، وتكريس ريادتها نموذجًا عالميًا في دعم المرأة.

وأوضحت أن "الإمارات للدواء" تعتز بكفاءاتها النسائية وما تقدمنه من خبرات مهنية وعلمية، مؤكدة التزام المؤسسة بتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة تدعم مشاركتهن في تطوير السياسات وبناء القدرات وحماية صحة المجتمع.

ووجهت الكعبي تحية تقدير إلى الأمهات العاملات في القطاعين الصحي والدوائي، اللواتي يوازِّن بين رسالة الأسرة ومتطلبات المهنة والعمل الوطني، ويقدمن نموذجاً ملهماً في المسؤولية والجدية والتفاني، مستذكرةً بإجلال أم الشهيد الإماراتي، رمز التضحية والثبات والعزة، وما تمثله من قيمة إنسانية ووطنية رفيعة، ومؤكدة أن صبرها وعطاءها يجسدان أسمى معاني الوفاء والانتماء.

وأضافت أن المرأة الإماراتية ستظل حاضرة في وجدان الوطن بوصفها طاقة إنجاز ووفاء، وشريكاً أصيلاً في صناعة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.