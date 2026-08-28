نورة الغيثي: المرأة الإماراتية شريك أصيل في صناعة حاضر الوطن ومستقبله

أبوظبي في 28 أغسطس/وام/ أكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن تمكين المرأة شكل ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات، وأن ابنة الإمارات أثبتت حضورها شريكاً أصيلاً في صناعة حاضر الوطن ومستقبله، مستلهمة من رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية نهجاً راسخاً في العطاء والتمكين.

وتقدمت سعادتها بأسمى آيات التهاني والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"،بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مشيرة إلى أن شعار هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" يجسد روحاً لا تتوقف عند إنجاز، ولا ترى في النجاح نهاية للطموح، بل مسؤولية تحفز على مواصلة التقدم وترسيخ الأثر في الوطن والمجتمع.

وأوضحت أن القوة تتجلى فيما تحمله المرأة الإماراتية من علم وإرادة وقيم، فيما يظهر تميزها حين تحول ما حظيت به من ثقة وفرص إلى أثر يلامس حياة الناس وصحتهم، ويسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

وأضافت أن القطاع الصحي يشهد يومياً إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف المواقع والتخصصات، من الطبيبة والممرضة إلى الباحثة والمبتكرة والقيادية، إلى جانب كل امرأة تسهم بعملها وخبرتها وإنسانيتها في علاج المرض، وحماية صحة الإنسان، وصناعة المعرفة، وتطوير حلول استباقية وشخصية ترسم ملامح مستقبل الصحة في أبوظبي.

وأكدت الغيثي مواصلة العمل بإخلاص وطموح، وفاءً للثقة التي حظيت بها الكوادر النسائية، والحفاظ على ما تحقق والبناء عليه، بما يسهم في بناء وطن أكثر صحة وقوة وازدهاراً للأجيال القادمة، مجسدةً بذلك نهج ابنة الإمارات التي تعتز بجذورها، وترتقي بعلمها، وتقود بعطائها، وتواصل حضورها دائماً "الأقوى والأفضل".