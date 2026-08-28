فايزة العوضي: المرأة الإماراتية شريك فاعل في صناعة التنمية وتعزيز كفاءة القطاع المالي

أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ أكدت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لوحدة "سندك" لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بأثر المرأة الإماراتية الممتد وعطائها المتواصل، ودورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية وصناعة الإنجازات الوطنية.

وقالت العوضي، في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن دولة الإمارات آمنت منذ تأسيس الاتحاد بقدرات المرأة الإماراتية ودورها في صناعة الفرق، مشيرة إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى دعائم تمكين المرأة، فيما واصلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مسيرة دعم المرأة ورعايتها وتمكينها.

وأضافت أن المرأة الإماراتية لم تكن مجرد شاهدة على مسيرة التنمية، وإنما كانت شريكاً أساسياً في صناعتها، من خلال إسهاماتها في بناء الإنسان، وقيادة المؤسسات، وابتكار الحلول، وتحويل الطموحات إلى إنجازات في مختلف قطاعات المجتمع والاقتصاد، مؤكدة أن شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» يجسد روح هذه المسيرة، إذ كلما اتسعت آفاق التمكين أمام المرأة، اتسع أثرها، وتعززت قوة الإمارات وتقدمها.

وأوضحت العوضي أن إسهام المرأة الإماراتية في القطاع المالي تجاوز حدود المشاركة ليصبح حضوراً فاعلاً في صنع القرار، وبناء الثقة، وتطوير منظومة مالية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، لافتة إلى توليها أدواراً قيادية في مجالات تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وحماية المستهلك المالي، وإسهامها بخبراتها في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وترسيخ الثقة في القطاع المالي.