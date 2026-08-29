الصادرات الصناعية الأردنية إلى الإمارات ترتفع بنحو 45 مليون دينار خلال النصف الأول

عمان في 29 أغسطس / وام / سجلت الصادرات الصناعية الأردنية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نموا بنسبة 29 بالمئة لتصل الزيادة إلى نحو 45 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك في إطار نمو كلي لصادرات القطاع الصناعي الأردني بلغ 8.9 بالمئة وبقيمة إجمالية وصلت إلى 4.4 مليار دينار.

وأظهرت المعطيات الإحصائية الصادرة عن غرفة صناعة الأردن، أن التوسع التصديري شمل عدة أسواق رئيسية إلى جانب الإمارات، حيث ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 70 بالمئة، وإلى سويسرا بنسبة 204 بالمئة، وإلى العراق بنسبة 16 بالمئة، إضافة إلى نمو الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 37 بالمئة.

وعلى مستوى القطاعات، تصدرت الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل قائمة الزيادات بصادرات بلغت 1.042 مليار دينار وبنمو 11.4 بالمئة، تلتها الصناعات الإنشائية بنمو 82.1 بالمئة، وقطاعات التعدين، والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية، كما واصلت الألبسة وتوابعها تصدر المنتجات بقيمة 806 ملايين دينار، تلتها الأسمدة والمجوهرات.

-خلا-