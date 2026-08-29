هجمات على مواقع سيادية في النيجر وانقطاع البث التلفزيوني

نيامي في 29 أغسطس / وام / شهدت "نيامي" عاصمة جمهورية النيجر، في وقت مبكر من صباح اليوم، دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف استهدف مطار ديوري هاماني الدولي، والقاعدة الجوية العسكرية، ومحيط القصر الرئاسي، وتزامن ذلك مع انقطاع بث التلفزيون الرسمي في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مصادر أمنية وشهود عيان أن مسلحين هاجموا المطار وحاولوا اختراق الطوق الأمني المحيط بمقر الرئاسة، فيما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" عبر حسابها على منصة "إكس" بانقطاع البث التلفزيوني في النيجر في ظل استمرار إطلاق النار منذ ساعات الليل.

وقال بانا واجانا إبراهيم، عضو مكتب المجلس الاستشاري في النيجر ونائب في برلمان تحالف دول الساحل، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن قوات الدفاع والأمن تمكنت من استعادة السيطرة على الوضع بعد هجوم استهدف القاعدة الجوية العسكرية المعروفة بـ "القاعدة 101".

وأكدت مصادر أمنية أن القوات شنت عمليات تمشيط واسعة أسفرت عن تحييد عدد من المهاجمين وفرار آخرين، رغم تجدد إطلاق النار وسماع دوي انفجارات قوية قبل الفجر.

ويعد هذا الهجوم الثالث من نوعه الذي يستهدف المجمع الذي يضم المطار والقاعدة العسكرية خلال العام الجاري، في ظل استمرار التحديات الأمنية ومواجهة موجات التمرد المسلح.

وكانت تنظيمات مسلحة قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات سابقة استهدفت الموقع ذاته خلال الأشهر الماضية.

-خلا-