قطاعات شرطة أبوظبي تكرم منتسباتها احتفاء بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي 29 أغسطس / وام / احتفلت قطاعات وإدارات القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية، تقديرا لعطاء ابنة الإمارات وإسهاماتها المتميزة في مسيرة العمل الشرطي والأمني، واعتزازا بما حققته من إنجازات جسدت كفاءتها وقدرتها على التميز وتحمل المسؤولية في مختلف التخصصات والمهام.

ونظم قطاع الأمن الجنائي احتفالا بهذه المناسبة، بحضور العميد حمود سعيد العفاري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي للشؤون الإدارية، وعدد من الضباط والمنتسبين، حيث جرى تكريم عدد من المنتسبات تقديرا لجهودهن وإسهاماتهن الفاعلة في دعم مسيرة العمل والتطوير والتميز المؤسسي.

كما أقامت مديرية شرطة العين، بالتنسيق مع إدارة المراسم والعلاقات العامة، احتفالا بيوم المرأة الإماراتية في نادي ضباط شرطة العين، تضمن معرضا مصاحبا سلط الضوء على حضور المرأة الإماراتية وإسهاماتها وإنجازاتها، وسط أجواء عبّرت عن الاعتزاز بعطائها ودورها في خدمة الوطن والمجتمع.

وكرمت إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية منتسباتها المتميزات، تقديرا لإنجازاتهن وكفاءتهن في تنفيذ المهام، وأدائهن المتميز في الدورات التخصصية وتنفيذ خطة الرماية السنوية، وذلك بحضور عدد من ضباط الإدارة.

وأكدت قطاعات وإدارات شرطة أبوظبي أن هذه الاحتفالات تأتي تقديرا لعطاء المرأة الإماراتية ودعما لمسيرتها المهنية وتمكينها من مواصلة التميز والإسهام الفاعل في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني، والاعتزاز بما تقدمه من نماذج ملهمة في الكفاءة والاحترافية وتحمل المسؤولية، بما يعزز مسيرة التطوير والريادة والتميز المؤسسي.