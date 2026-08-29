حكومة أوزبكستان تمنح المدير العام لـ"إكبا" وسام الشرف تقديراً لإسهاماتها في حماية البيئة والاستدامة

دبي في 29 أغسطس/ وام / كرّمت حكومة جمهورية أوزبكستان الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، بمنحها وسام الشرف "الذكرى الـ35 لاستقلال جمهورية أوزبكستان"، بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية، تقديراً لإسهاماتها في تعزيز التعاون الدولي وحماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتصدي لتحديات تغير المناخ.

وتسلّمت الدكتورة الزعابي الوسام خلال مراسم رسمية أقيمت في أوزبكستان في 28 أغسطس الحالي، من معالي السيد عزيز عبد الحكيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للشؤون البيئية ورئيس اللجنة الوطنية للبيئة وتغير المناخ.

ويضاف هذا التكريم إلى تقدير سابق حظيت به الدكتورة الزعابي في أوزبكستان، إذ مُنحت في يونيو 2025 وسام "تابيات حيموياشيسي - حامي الطبيعة" تقديراً لإسهاماتها في الاستدامة البيئية والتعاون العلمي وتعزيز الزراعة المستدامة في البيئات الجافة والمالحة.

وصادف تسلّم الدكتورة الزعابي للوسام يوم المرأة الإماراتية، في تزامن يعكس ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من حضور وتأثير على الساحة الدولية، وإسهامها المتنامي في مجالات العلم والابتكار والاستدامة وبناء الشراكات التي تخدم المجتمعات.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي: أعتز بهذا التكريم، وتزامنه مع يوم المرأة الإماراتية يحمل معنى خاصاً بالنسبة لي فما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من حضور وقيادة وتأثير هو ثمرة رؤية وطنية راسخة آمنت بقدراتها، ووفرت لها الفرص لتسهم بعلمها وخبرتها في مسيرة التنمية، وأن تحمل هذا الأثر إلى العالم.

وأضافت: أرفع بالغ التقدير إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لما قدمته سموها من دعم متواصل أسهم في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية وتمكينها من أداء أدوار مؤثرة في مختلف المجالات.

وأعربت عن خالص الشكر إلى حكومة جمهورية أوزبكستان على هذا التكريم، وإلى الشركاء الذين نعمل معهم بروح من الثقة والتعاون المشترك فهذا التقدير يعكس ما يمكن أن تحققه الشراكات طويلة الأمد حين تجمع بين العلم والخبرة والالتزام المشترك بمواجهة التحديات البيئية والمناخية وتحقيق أثر مستدام للمجتمعات.

ويأتي التكريم في مرحلة تشهد توسعاً في التعاون بين "إكبا" وجمهورية أوزبكستان، شملت تجديد اعتماد المكتب الإقليمي للمركز لآسيا الوسطى والقوقاز في طشقند، إلى جانب إطلاق وتوسيع برامج ومشروعات مشتركة في الزراعة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية وبناء القدرات.

ومنذ توليها قيادة "إكبا" في عام 2022، عملت الدكتورة الزعابي على توسيع شراكات المركز الإقليمية وتعزيز ارتباط البحث والابتكار بالأولويات الوطنية والاحتياجات التنموية، مع التركيز على بناء القدرات وتحويل المعرفة العلمية إلى حلول قابلة للتطبيق في البيئات التي تواجه شح الموارد وتحديات المناخ. وأسهم هذا التوجه في تعزيز دور "إكبا" شريكاً علمياً وتنموياً يدعم الدول والمجتمعات في تطوير حلول أكثر استدامة ومرونة.

وفي كاراكالباكستان، - جمهورية تتمتع بالحكم الذاتي وتقع في غرب أوزبكستان - ينفّذ "إكبا" بالتعاون مع شركائه في أوزبكستان، وبدعم من صندوق أبوظبي للتنمية، مشروعاً لتطوير أنظمة إنتاج زراعي مستدامة في الأراضي المتدهورة، إلى جانب برنامج مسرّعة للمزارعين ورواد الأعمال الزراعيين يركز على تطوير المهارات والمنتجات وسلاسل القيمة وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق، مع اهتمام خاص بتمكين النساء والشباب ودعم مشاركتهم في القطاع الزراعي.

وتعكس هذه المبادرات توجهاً مشتركاً نحو توظيف البحث والابتكار وبناء القدرات لمواجهة تحديات الملوحة وشح المياه وتدهور الأراضي، وتعزيز قدرة المجتمعات الزراعية على التكيف وخلق فرص اقتصادية أكثر استدامة.