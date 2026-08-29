صانع المحتوى العالمي يوجي بيليزا ينضم إلى قائمة متحدثي قمة الإعلام العربي 2026

دبي في 29 أغسطس/ وام / كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي 2026، عن انضمام صانع المحتوى العالمي يوجي بيليزا - Yuji Beleza" إلى قائمة المتحدثين المشاركين في أعمال القمة التي تُعقد في دبي خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل، في مشاركة تعكس الحضور المتنامي لجيل جديد من المبدعين الذين أعادوا تعريف مفهوم صناعة المحتوى، وحوّلوا المنصات الرقمية إلى مساحات عابرة للحدود والثقافات واللغات.

وتُعقد القمة برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، ضمن دورة تستقطب أكثر من 400 متحدث من 23 دولة، يشاركون في أكثر من 175 جلسة نقاشية وحوارية، بحضور نحو 10,000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام.

وتكتسب مشاركة بيليزا أهمية خاصة لما تمثله تجربته من نموذج لافت للتحول الذي أحدثته شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية في مفهوم التأثير الإعلامي؛ إذ استطاع بناء مجتمع رقمي ضخم يمتد عبر قارات وثقافات متعددة، حيث يتابعه جمهور يزيد عن 20 مليون متابع عبر منصات التواصل الرئيسية، فيما سجلت قناته على "يوتيوب" أكثر من مليار مشاهدة في مؤشر على حجم الانتشار العالمي الذي يحققه محتواه، كما يتابعه نحو 7.4 مليون شخص على "إنستغرام"، فيما يتجاوز جمهوره على "تيك توك" 10 ملايين متابع.

وتأتي مشاركته ضمن "منتدى الإعلام العربي للشباب"، في إطار استقطاب قمة الإعلام العربي أبرز التجارب العالمية في صناعة المحتوى، وحرصها على تقديم صورة متكاملة للتحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي.

وتواصل قمة الإعلام العربي استقطاب أبرز القيادات الإعلامية وصُنّاع المحتوى والشخصيات المؤثرة عالمياً، ضمن رؤيتها لجمع التجارب التي تمثل حاضر الصناعة ومستقبلها تحت مظلة واحدة في دبي، وفتح حوار يواكب التحولات المتسارعة في الإعلام والتكنولوجيا واقتصاد المحتوى.