الشارقة للتعليم الخاص توكّد جاهزية منظومتها للعام الدّراسي 2026 – 2027

الشارقة في 29 أغسطس/ وام / أكدت هيئة الشّارقة للتّعليم الخاصّ ضمن حملة العودة إلى المدارس "مدرستي أسرتي" جاهزيّة منظومة التّعليم الخاصّ في الإمارة للعام الدّراسي 2026 – 2027، مع بدء الدّراسة في 31 أغسطس الحالي.

ويشهد العام الجديد افتتاح 6 مدارس خاصّة جديدة، ليصل إجمالي المدارس المرخّصة في الإمارة إلى 135 مدرسة، إضافةً إلى 7 حضانات جديدة ليبلغ إجماليها 161 حضانة مرخّصة، واستحداث 5 مراكز طفولة مبكّرة مرخّصة، دعمًا لتوسيع الخيارات التّعليميّة أمام الأسر.

وتستقبل المنظومة أكثر من 204 آلاف طالبٍ وطالبة.

كما شملت الاستعدادات تنفيذ 132 زيارة ميدانيّة للتّحقّق من جاهزيّة المدارس، وتجهيز 2,737 حافلة مدرسيّة وفق متطلّبات السّلامة المعتمدة، وتنفيذ 321 دورة تدريبيّة للكوادر التّعليميّة والإداريّة، واستقطاب 114 معلّمًا ومعلّمة ضمن برنامج "معلّم وافتخر".