رئيس اتحاد الشراع: إنجازات اللاعبات الإماراتيات تبرز تفوق المرأة في البطولات الدولية

أبوظبي في 29 أغسطس/ وام / أكد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن الإنجازات الدولية لبطلات المنتخبات الإماراتية في الشراع والتجديف الحديث "نموذج ملهم" لتفوق المرأة الإماراتية في المحافل الخارجية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الاتحاد حريص على إرساء أفضل المعايير في تمكين اللاعبات من المهارات، وتطوير قدراتهن التنافسية، وتوفير الظروف الملائمة لخوض البطولات الدولية، وتحقيق الإنجازات، لتقديم صورة مميزة عن المرأة الإماراتية، بدعم القيادة الرشيدة.

وأوضح أن يوم المرأة الإماراتية 2026، مناسبة مهمة لتأكيد التزام الاتحاد وحرصه على تنفيذ الخطط النوعية لتعزيز تفوق اللاعبات، وتوفير البرامج التدريبية الحديثة، والاستفادة من الشراكات الدولية للاتحاد في تمكينهن من المشاركة في البطولات والبرامج المطوّرة على الصعيد الخارجي.

وأضاف أن الحدث يعبر عن روح الطموح والإصرار والمثابرة التي تتحلى بها المرأة الإماراتية، ويجسد مكانتها كشريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية، وبناء حاضر الوطن ومستقبله، مشيدا بالإنجازات الكبيرة في البطولات الدولية للاعبات المنتخبات الوطنية ضحى البشر، ومروة الحمادي، وكاميليا القبيسي، واليازية الحمادي، وكارولينا باجاك، وشمسة الشرياني، وعهود الظاهري، وفاطمة ربيع.