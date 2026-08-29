معرض أبوظبي للصيد والفروسية يطلق أنشطة عائلية جديدة تعزز التراث الثقافي

أبوظبي في 29 أغسطس/ وام / يقدم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 مجموعة جديدة من الأنشطة والتجارب العائلية التفاعلية التي تجمع بين الترفيه والتعليم والحفاظ على الموروث الثقافي، تأكيداً على مكانته كأحد أبرز الفعاليات الثقافية والتراثية في المنطقة والعالم.

وتنظم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، بشراكة إستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، الدورة الـ23 من المعرض التي تقام حتى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، حيث يقدم برنامجاً متكاملاً يتيح للعائلات والأطفال استكشاف التراث الإماراتي الأصيل عبر تجارب غامرة وأنشطة تفاعلية مصممة خصيصاً لتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ القيم الثقافية لدى الأجيال الجديدة.

وفي إطار التزامه بتوفير تجربة عائلية شاملة، يقدّم المعرض مجموعة متنوعة من ورش العمل التعليمية والإبداعية للأطفال والعائلات، التي تمزج بين التعلم والمتعة في بيئة تفاعلية ملهمة، تشمل قرية الصيد والفروسية للصغار التي تتيح للأطفال واليافعين فرصة التعرف على الصقارة وأنواع الصقور المختلفة وطرق الصيد بالصقور التقليدية والحديثة.

كما يمكن للزوار المشاركة في ورش السلوقي العربي للتعرف على أنواع السلوقي العربي وسبل العناية بها وطرق استخدامها في الصيد، وورش عمل حول كيفية العناية بالخيول العربية والأدوات المستخدمة لتنظيفها بأمان، إضافة إلى ورش عن الضيافة الإماراتية.

ويتضمن المعرض برنامجاً حافلاً بالعروض الحية والتجارب التعليمية التي تستقطب مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك عروض الصقور التفاعلية التي توفر للمشاركين تدريباً عملياً على أساسيات التلواح، ومسابقة محاكاة الصيد بالسلوقي العربي، وتجارب التعرف إلى عالم الخيل وفنون التعامل معها والطريقة الصحيحة لركوب الخيل ، إضافة إلى أنشطة تعليمية تتيح للأطفال اكتشاف عناصر التراث الإماراتي بأسلوب عصري وممتع يعزز ارتباطهم بالهوية الوطنية.

إضافة إلى ذلك، ، يستضيف المعرض عروضاً ثقافية متنوعة تتيح للعائلات فرصة الاستمتاع بمشاهدة مجموعة مميزة من عروض الخيل وعروض قرع الطبول اليابانية "الشوتن والكارشا" بالإضافة إلى عروض حية للموسيقى اليابانية ومراسم الشاي الياباني وعرض الكاراتيه .

ويمكن للأسر الزائرة للمعرض متابعة المزادات المتنوعة، خلال فعاليات المعرض في أيام 29 و30 أغسطس و5 و6 سبتمبر 2026 ، وتشمل المزادات على نخبة من الطيور تتولى اختيارها لجنة لفرز الطيور المرشحة للمزادات بعد فحصها في عيادة الطيور وإصدار جوازات الطيور لها.

وفي إطار دور المعرض كمنصة تعليمية تفاعلية تستهدف مختلف أفراد الأسرة، تستضيف هذه الدورة جلسات تثقيفية وأنشطة صباحية مخصصة للأطفال، تسهم في تنمية الفضول المعرفي وتعزيز الوعي البيئي والثقافي والتراثي لديهم، بما ينسجم مع رؤية المعرض في بناء جسور التواصل بين الأجيال.

وتسهم الجلسات في تعزيز التماسك الأسري ونقل المعرفة والخبرات من جيل إلى آخر في أجواء تجمع بين الفائدة والمتعة.