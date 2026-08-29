إقبال كبير على الأنشطة التفاعلية لأبوظبي للصقارين في المعرض الدولي للصيد والفروسية

أبوظبي في 29 أغسطس/ وام / شهد جناح نادي أبوظبي للصقارين، المقام تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، إقبالاً لافتاً من زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وبتفاعل واسع مع الأنشطة والورش التعريفية التي يقدمها، لا سيما من فئة الناشئين.

وأكد سعادة سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، أن الجناح يقدم هذا العام تجربة تفاعلية متطورة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الناشئين وأصحاب الهمم وكبار الصقارين والمرأة الإماراتية، بما يعزز حضور رياضة الصقارة وتراثها في الفعاليات المجتمعية.

وأوضح أن الإقبال الكبير على الأنشطة التفاعلية يعكس اهتمام أفراد المجتمع، خاصة فئة الناشئين، بالتعرف على رياضة الصقارة وموروثها، مشيراً إلى أن مبادرة مشروع "صقار أبوظبي" تهدف إلى تدريب وتأهيل الناشئين، وتكوين فرق للمشاركة في فعاليات الصيد بالصقور، بما يسهم في دعم استدامة هذا التراث وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.

وأشار المحمود إلى أن جناح النادي سيواصل خلال الأيام المقبلة تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة والمسابقات والجوائز التشجيعية، بهدف تعزيز الوعي بالتراث الإماراتي وترسيخ الهوية الوطنية، إلى جانب توفير تجربة تفاعلية تثري معرفة الزوار برياضة الصقارة ومكانتها في الثقافة الإماراتية.