الشارقة للدفاع عن النفس يتصدر منافسات اليوم الأول في الجولة الـ 6 من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

دبي في 29 أغسطس/ وام / تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس منافسات اليوم الأول من الجولة السادسة للنسخة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لفئة “بدون البدلة”، التي انطلقت اليوم في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، بمشاركة واسعة من لاعبي الأندية والأكاديميات ضمن فئات تحت 12 و14 و16 عاماً.

وجاءت أكاديمية أدما في المركز الثاني، فيما حلت أكاديمية بالمز الرياضية ثالثاً، بعد يوم حافل بالنزالات القوية التي اتسمت بسرعة الإيقاع وكثرة التحولات الفنية، في المحطة الختامية لمنافسات “بدون البدلة” ضمن الموسم الحالي.

وتواصل بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البطولات المحلية الداعمة لمسيرة اللعبة، من خلال توفير منصة تنافسية مستدامة تسهم في توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الواعدة، وصقل قدراتها، وإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل الدولة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يعكس الرؤية الرامية إلى ترسيخ ريادة الدولة في رياضة الجوجيتسو.

وحضر منافسات اليوم الأول سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسعادة يوسف عبدالله البطران، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري عضوا مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الشركاء والرعاة، حيث تابعوا النزالات وشاركوا في تتويج الفائزين.

وأظهرت المنافسات مستوى فنياً متقدماً لدى اللاعبين، تجسد في قدرتهم على التحكم بمجريات النزال، وسرعة اتخاذ القرار، والتكيّف مع طبيعة منافسات فئة “بدون البدلة”، التي تتطلب سرعة في التعامل مع التحولات، والاستجابة السريعة لتغير مجريات النزال، بما يجعل الجاهزية الفنية والذهنية عاملاً رئيسيا في حسم المواجهات.

وقال سعادة يوسف عبدالله البطران، إن منافسات “بدون البدلة” تمثل اختباراً فنياً مختلفاً للفئات السنية، لما تتطلبه من مرونة، وقدرة على التكيف واتخاذ القرار تحت الضغط، مشيراً إلى أن إتاحة هذه التجربة للاعبين منذ المراحل العمرية المبكرة تسهم في تنمية مهاراتهم الفنية وتطوير مستوياتهم بصورة متدرجة.

وأضاف أن الإقبال الكبير من الأندية والأكاديميات على المشاركة يعكس اتساع قاعدة اللعبة، ويرفع مستوى المنافسة، ويوفر للأجهزة الفنية فرصة أكبر لاكتشاف المواهب وصقلها ضمن منظومة تنافسية متواصلة.

وقال فيتور جونيور تكسيرا، مدرب أكاديمية أدما، إن الجهاز الفني يركز مع اللاعبين الصغار على الالتزام بالخطة، والمحافظة على التركيز طوال النزال، والتعامل بثقة مع المواقف المختلفة داخل البساط، مشيراً إلى أن هذه المرحلة العمرية تتطلب بناء أساس فني متين وترسيخ عادات تنافسية صحيحة تساعد اللاعب على التطور بثبات من بطولة إلى أخرى.

وأضاف أنه سعيد بالأداء الذي قدمه لاعبو النادي، لما أظهروه من تركيز والتزام طوال المنافسات، مؤكداً أن الأهم هو انعكاس العمل التدريبي على ثقة اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع ضغوط المنافسة.

وشهدت المدرجات حضوراً لافتاً لأسر اللاعبين، التي حرصت على مؤازرة أبنائها طوال المنافسات، في تأكيد للدور المحوري الذي تؤديه الأسرة في دعم الناشئين وتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة الرياضة.

وقال خميس مبارك المزروعي، والد اللاعبين مطر وسلطان من أكاديمية وولفز زون للفنون القتالية المختلطة، إن المشاركة الأولى لنجليه تحمل قيمة خاصة للأسرة، معرباً عن سعادته برؤيتهما يخوضان المنافسات بثقة وحماس، ومؤكداً أن المكسب الحقيقي يتمثل فيما يكتسبه اللاعبان من قيم الالتزام واحترام المنافس والقدرة على التعامل مع ضغوط المنافسة، وهي القيم التي تجعل الأسرة حريصة على مواصلة دعمهما في رحلتهما الرياضية.

وأكدت سارة الحداد، والدة اللاعبين سري وعبدالسلام محمد من نادي شباب الأهلي، أن رياضة الجوجيتسو كان لها أثر إيجابي واضح في بناء شخصية ابنيها، إذ عززت لديهما الالتزام والثقة بالنفس، وعلمتهما كيفية التعامل بهدوء مع الفوز والخسارة، والحفاظ على التركيز تحت الضغط، مشيرة إلى أن حضور الأسرة ومساندتها يمثلان جزءاً أساسياً من مسيرتهما الرياضية.

وأعرب مطر الشامسي، لاعب نادي الحمرية، المتوج بالميدالية الذهبية لفئة تحت 12 عاماً للحزام الرمادي وزن 50 كجم، عن سعادته بالفوز، مؤكداً أنه حرص على التركيز في جميع النزالات وتطبيق ما تعلمه في التدريبات، وأن هذا الإنجاز سيمنحه دافعاً لمواصلة التدريب وتطوير مستواه وتحقيق نتائج أفضل في البطولات المقبلة.

وتختتم منافسات الجولة السادسة غداً الأحد بإقامة نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، وسط ترقب كبير لحسم الترتيب النهائي لمنافسات “بدون البدلة” في الموسم الحالي.